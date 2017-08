Miss Villa Barbieri 2017, il titolo ad una veneziana: premiate sei bellezze padovane

Venerdì è andata in scena Miss Villa Barbieri nel celebre dance floor padovano. Ospite d’eccezione la modella padovana Ahlam El Brinis. Per le quindici ragazze in gare le classiche due uscite in abito da sera e costume da bagno ed un flash moda con gli abiti Chicas Boutique. Ha presentato la serata Monica Pitter, musiche by Markino dj, foto by Paolo Stramare ed organizzazione by Mauro Casarin.

FASCE. Sette le ragazze premiate: Miss Villa Barbieri diamante, Asia Genovese, studentessa di lingue di Mestre (Venezia). Miss Villa Barbieri rubino, Selene Rossi, studentessa di Roncaglia di Ponte San Nicolò. Si definisce splendente, vorrebbe diventare una professoressa di storia dell’arte.

PADOVANE. Miss Villa Barbieri smeraldo, Giorgia Pianta, studentessa di Polverara. Si definisce semplice, vorrebbe fare l’attrice/modella, Miss Villa Barbieri topazio, Francesca Toffanin, studentessa di Baone: esuberante, vorrebbe giare il mondo. Miss Villa Barbieri zaffiro, Giulia Fortin, studentessa di Monselice: semplice, vorrebbe laurearsi presto. Miss Villa Barbieri zircone, Jessica Zuanetto, studentessa di Villafranca Padovana: determinata, vorrebbe tornare in Australia. Miss Villa Barbieri acquamarina, Ambra Buruiana, studentessa di Loreggia: si definisce esuberante, vorrebbe diventare una fotomodella.