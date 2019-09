Perché Future Vintage Festival è sinonimo di moda: esposizioni, incontri e il mitico Expo Maket

Esposizioni d’archivio, talk con ospiti d’eccezione, nuove aree dedicate allo streetwear, incontri culturali e presentazioni di progetti di moda ecosostenibile: Future Vintage Festival ha declinato il payoff “Be Dissident” della sua X Edizione, offrendo un palinsesto di appuntamenti e contenuti che hanno fatto la storia della moda controcorrente, dei suoi interpreti e delle subculture alternative che hanno finito per influenzare il mercato globale. Un programma ricco di protagonisti del settore, coinvolti in incontri gratuiti inediti dove approfondire le origini delle tendenze contemporanee.

Le esposizioni

Expo Market, Future & Vintage Area (Agorà, piano terra Centro Culturale San Gaetano. Ingresso: donazione di 5€ in sostegno di Fondazione Foresta Onlus, ingresso valido per i 3 giorni della manifestazione). Cambiamento, ribellione, streetwear, innovazione, sostenibilità che si rifletteranno anche nella nuova area espositiva dedicata alla ricerca e allo shopping, con la presenza di marchi storici ed internazionali, spazi dedicati a collezioni limitate, ai migliori resellers nazionali e agli archivi curati dai migliori selezionatori vintage. coinvolgeranno il pubblico di appassionati, uffici stile, buyer e influencer. Un serbatoio di stili ed influenze che stanno rappresentano i nuovi fenomeni della moda e del lifestyle contemporaneo che coinvolgerà un numeroso pubblico di appassionati che stanno creando nuovi fenomeni del lifestyle.

Vivienne Westwood, The Queen of Rebellion (ballatoio, primo piano Centro Culturale San Gaetano). Ribelle, oltraggiosa, scandalosa è il personaggio che traghettò lo stile punk dai bassifondi alle passerelle: Vivienne Westwood, the Queen of Revolution. L’esposizione proveniente da uno dei più grandi e prestigiosi archivi di moda vintage in Europa, curata da A.N.G.E.L.O Vintage Palace.

Band T-Shirt Collection (ballatoio, primo piano Centro Culturale San Gaetano). Per la prima volta in mostra, l’archivio vintage italiano delle fan rock t-shirt delle band culto degli anni ‘70 che hanno influenzato la moda, ora status symbol glamour, reinterpretato dai maggiori stilisti. Un’esposizione a cura di Vic Caserta (Madeinused).

Sabato 14 settembre

Tutti gli incontri culturali con gli ospiti sono a partecipazione gratuita, attraverso la prenotazione online (posti limitati). Questi gli eventi di sabato 14 settembre:

The Time is Now! (ore 11, sala Future piano 00). Il tema della moda sostenibile non è solo un trend momentaneo, ma una questione attuale e urgente. The Time is Now! è un progetto di moda ecosostenibile a cura dell’Istituto Europeo di Design insieme al Consorzio Italiano Implementazione Detox - CID e Greenpeace Italia.

Sneakers’ Hype (ore 15, sala Future piano 00). Oggetti di culto di tutti gli hypebeast, le sneakers invadono il mondo dei reseller che evolve da collezionismo a fenomeno di lifestyle mondiale cavalcando l’onda dell’hype. Un incontro con Omar Bertoni (head of format Sneakerness Italia), Jacopo De Carli (DCJ Snkrs), Alberico Fontana e Rocco Bressanin (What’Sup).

Danilo Paura, Maurizio Tentella e NSS Magazine (ore 17). L streetwear sta cambiando il mondo della moda. Le collezioni più rivoluzionarie, i rebranding di maggior successo, le collaborazioni che hanno lasciato il segno, assieme a Danilo Paura, fashion designer, Maurizio Tentella, brand consultant e influencer, Nss Magazine punto di riferimento digitale dello street style.

Domenica 15 settembre

Questi gli ospiti di domenica 15 settembre:

Michela Gattermayer e Matteo Guarnaccia (ore 17.30). Ribellione e trasgressione nella moda, con la vicedirettrice di Elle ed il maggior esperto di culture underground.

Info

Future Vintage Festival 2019, 13-14-15 settembre Padova, Centro Altinate San Gaetano (via Altinate 71). info@futurevintage.it - www.futurevintage.it – www.facebook.com/PadovaVintageFestival. Instagram @futurevintagefestival #FutureVintageFestival #fvf2019 #BeDissident