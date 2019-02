Al Musme di Padova, primo in Italia, arriva la mostra dedicata al mondo dei vaccini

Sarà visitabile dal 1 marzo al 31 agosto la mostra "Mondo Vaccini" nella sede del Musme in via San Francesco. Padova, in rappresentanza del Veneto, sarà la prima città italiana a ospitare l'esposizione che mira a promuovere una corretta informazione per prevenire le malattie infettive attraverso la vaccinazione, realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità.

Sezioni, materiali e organizzazione

“Mondo Vaccini” rende fruibile alla popolazione un percorso conoscitivo, studiato con particolare attenzione per le scuole e le famiglie al fine di ribadire l’elevata valenza scientifica e sociale dell’azione vaccinale. I contenuti, proposti con modalità avanzate e sistemi interattivi organizzati in un percorso multimediale e multimodale con infografiche, video e postazioni interattive, permetteranno al visitatore di approfondire le conoscenze sulle malattie infettive e i loro agenti patogeni oltre che attraversare le tappe fondamentali che hanno portato allo sviluppo delle vaccinazioni e grazie a queste a salvare milioni di vite umane. Una sezione dedicata, corredata da dati epidemiologici e di farmacovigilanza, affronterà gli aspetti legati all’efficacia e alla sicurezza nelle fasi di produzione, somministrazione e monitoraggio dei vaccini. Una selezione di articoli di giornale, francobolli e manifesti metterà in luce, poi, quanto il tema della vaccinazione abbia da sempre animato il dibattito pubblico durante le varie campagne vaccinali in passato.

Orari di visita

La visita alla mostra sarà inclusa nel biglietto di ingresso del museo, accessibile dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e nel weekend e nei giorni festivi dalle 9.30 alle 19 (la mattina aperto solo su prenotazione). Nel periodo di apertura saranno

inoltre previste anche delle giornate ad ingresso gratuito per le scolaresche e le famiglie che potranno visitare il museo e la mostra usufruendo anche di percorsi specifici, accompagnati da guide qualificate e da medici della scuola di specializzazione di Igiene e medicina dell’Università di Padova.