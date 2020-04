La solidarietà ai tempi del Coronavirus: a Montà con la spesa a domicilio in regalo due libri

Il punto di promozione alla lettura e scambio libri MontàLegge, gestito dai cittadini e associazioni del quartiere, si trasferisce nelle case degli abitanti della Consulta 6B, grazie ad un’iniziativa ideata per essere presenti e vicini ai cittadini in questo momento di emergenza.

Le attvità già presenti nella sala

La Sala civica Barison in Piazza Metelli da tempo è sede di MontàLegge, un’iniziativa del comune di Padova - Assessorato al Decentramento, con la collaborazione dell’associazione Filotekne ed il sostegno di Soroptimist Padova. Grazie a questo progetto lì si svolgono da tempo attività di animazione alla lettura per adulti e bambini, servizio di scambio libri, corsi di italiano per donne straniere e sostegno nei compiti per i ragazzi del quartiere.

Due libri: uno per adulti e uno per ragazzi

La sala è ovviamente chiusa in questo periodo, ma chi la anima ha avuto l’idea di mostrarsi comunque vicino ai cittadini, offrendo un omaggio per rendere meno pesante il periodo di quarantena per i cittadini della Consulta 6B. Per questo, dal 29 aprile, i volontari del CSV e del progetto "Per Padova noi ci siamo" consegneranno 200 pacchetti da due libri ciascuno, uno per adulti e uno per ragazzi, a tutte le famiglie cui verrà consegnata la spesa a domicilio.

La solidarietà

«In questo momento i piccoli gesti di vicinanza e sostegno tra le persone sono molto apprezzati, a tutte le età, e sono inoltre molto importanti per far sentire le persone meno sole - sottolinea Francesca Benciolini, assessora al Decentramento - Per questo credo che l’idea di recapitare a casa delle persone dei libri, che possono tenere compagnia e far trascorrere tempo migliore a tutti, sia bellissima. Iniziative come MontàLegge sono l’anima dei nostri quartieri ed è importante si mostrino presenti e attive soprattutto in questo periodo. Il dono è un gesto importante e sempre gradito, a maggior ragione se è frutto del lavoro e del tempo di cittadini volontari. Per questo sono convinta i cittadini apprezzeranno e, una volta terminata l’emergenza, quando potremo muoverci in sicurezza, tutto questo sarà stato utile a far sì che molte persone tornino a frequentare la sala civica Barison con più entusiasmo. Ringrazio i volontari del CSV, che si sono messi a disposizione per poter rendere possibile questa iniziativa. È vero, Per Padova Noi ci Siamo, e lo dimostriamo ogni giorno, nelle piccole come nelle grandi cose».

La sicurezza

I libri sono stati confezionati nei giorni scorsi, dopo opportuna disinfezione, dai volontari di MontàLegge e saranno accompagnati da una lettera che spiega l’iniziativa e invita i cittadini a frequentare la sala Barison una volta terminata l’emergenza, magari portando libri da scambiare e partecipare alle attività di promozione alla lettura.

