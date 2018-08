MontàLegge: una nuova sala di lettura aperta a tutti nel quartiere Montà

Giovedì 30 agosto inaugura la nuova sala di lettura nel quartiere di Montà alla presenza dell'assessora Francesca Benciolini.

Uno spazio di aggregazione

La cerimonia di inaugurazione prende il via alle 18.30 nella sede di piazza Metelli e vede la presenza dell'assessora al Decentramento, Francesca Benciolini e di numerosi ospiti che interverranno per presentare il progetto: Antonella Agnello, presidente Soroptimist International Club Padova, Maria Grazia Rampazzo, presidente Associazione Donne in Veneto e Giorgia Pellarin presidente Associazione Filotekne. A seguire Elisa Breda leggerà ad alta voce un testo di Anna Maria Testa. MontàLegge vuole essere un nuovo spazio di aggregazione aperto a tutta la cittadinanza: un’occasione per leggere, incontrarsi e dar vita a nuove attività, ma anche per passare piacevoli momenti in compagnia all'insegna della cultura.