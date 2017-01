Il fascino dei dinosauri di sera: catalogo in omaggio con gli ingressi serali alla mostra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Uno spettacolo in grado di appassionare e meravigliare grandi e piccini: lo offre la visita della mostra "Dinosauri. Giganti dall’Argentina", soprattutto in orario serale quando le luci artificiali riescono a regalare suggestive atmosfere.

Per favorire l’ingresso serale, la mostra è aperta al pubblico fino alle 22 il mercoledì e il sabato; inoltre i visitatori che in questi due giorni della settimana entreranno in mostra dalle ore 18 alle 22 (mercoledì biglietto unico 7 euro, sabato intero 10 euro e ridotto 8 euro) avranno in omaggio il catalogo, edito da 24 ORE Cultura.

La pubblicazione approfondisce ulteriormente i temi dell’esposizione e le peculiarità dei reperti e delle riproduzioni esposti in mostra ripercorrendo la storia della paleontologia in terra argentina, illustrando come avviene il ritrovamento dei reperti e offrendo infine una spiegazione esaustiva delle tre ere geologiche in cui i dinosauri abitarono il suolo terrestre: Triassico, Giurassico e Cretaceo.

Fotografie, illustrazioni, disegni e infografiche accompagnano il testo fornendo al lettore una visione al lettore una visione chiara, immediata e piacevole dei temi.

La mostra, prodotta dal comune di Padova con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, è aperta fino al 26 febbraio al centro culturale Altinate San Gaetano.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Ne-t by Telerete Nordest S.r.l

049.2010010

www.dinosauripadova.it

www.facebook.com/DinosauriPadova