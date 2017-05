Arquà e Montagnana regine della mostra evento sui più bei borghi d'Italia

Sono 17 le località che rappresentano il Veneto alla mostra - evento che si terrà dal 6 maggio al 9 giugno prossimi nell’eccezionale contesto delle Terme di Diocleziano a Roma, per promuovere un affascinante viaggio alla scoperta di oltre 1.000 borghi d’Italia, tutti da scoprire e da proporre a un turista attento, che voglia vivere e apprezzare anche i gioielli più nascosti dell’immenso patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese, ai vertici mondiali non solo per la ricchezza di monumenti e beni ambientali, ma anche per le sue tradizioni, le produzioni uniche, lo stile di vita, le sue diverse identità e tipicità regionali.

LE CITTA'. “Ai confini della Meraviglia” è il titolo di questo suggestivo percorso interregionale promosso nell’anno, il 2017 appunto, dedicato dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo ai Borghi e che, per quanto riguarda la nostra regione, vede la presenza di Arquà Petrarca e Montagnana nel Padovano; Asolo, Cison di Valmarino, Portobuffolè, Follina nel Trevigiano; Malcesine, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio-Borghetto, San Giorgio di Valpolicella, Soave nel Veronese; Sottoguda-Rocca Pietore, Mel, Sappada (Bl); Marostica (Vi), Caorle, Chioggia (Ve) (sono le località ad oggi classificate e individuate da “Borghi più belli”, “Bandiera Arancione”, “Gioielli d'Italia” e “Borghi marinari”).

TURISMO. “La nostra terra – ha detto l’assessore regionale al turismo – dispone di un enorme potenziale turistico ancora da scoprire, fatto di eccellenze architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche, di diversi scenari costieri, collinari e montuosi in grado di comporre una proposta di vacanza del tutto originale. Nel Veneto sono presenti piccoli e grandi centri abitati di rara bellezza, che hanno saputo conservare sino ai nostri giorni la loro preziosa storia millenaria e i loro emozionanti tesori. Le varie sezioni della mostra ospiteranno modalità di fruizione innovative e interattive, che consentiranno ai visitatori di calarsi in un vero e proprio viaggio virtuale, tra i borghi, le eccellenze ancora poco conosciute, le località e i paesaggi legati agli illustri". Nel corso dell’evento, ogni Regione partecipante sarà per un’intera giornata protagonista assoluta, con la possibilità di presentare l’offerta culturale, i propri prodotti enogastronomici e dell’artigianato, le tradizioni, le arti e i mestieri: il Veneto celebrerà la sua giornata il 24 maggio.