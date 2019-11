Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

in occasione di “Natale Euganeo tra Colli e Canali”, il mercatino di Natale in programma domenica 1 dicembre a Battaglia Terme, il MUBA, il Museo dei Barcari, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, organizza la mostra “Il filo racconta…Andar per acque” con i ricami di Favia Bordin.

La mostra sarà esposta dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

in via Terme, nelle vetrine Lucchiari, al Ponte dei Scaini.

L’esposizione è dedicata ai ricami dell’artigiana Flavia Bordin, splendidi lavori di fine manualità, che raccontano l’andar per acque fortemente legato alla nostra tradizione.

Impegnata nella difficile arte del ricamo, Flavia Bordin è alla continua ricerca di nuove tecniche per approfondire temi diversi. Dal 2008 fa parte dell’associazione culturale “Dolci Ricami” di Ponte San Nicolò, dove frequenta corsi di aggiornamento. Ha partecipato a diverse mostre tematiche e a concorsi nazionali. Sue opere sono state pubblicate su «Rakam», rivista specializzata del settore. Questa mostra nasce dalla collaborazione con il Museo Nazionale di Chioggia.

In occasione del Mercatino di Natale di Battaglia Terme, da domenica 1 dicembre, sarà possibile visitare anche Presepio sull’acqua, allestito a bordo del Burceto Rialto, imbarcazione da trasporto merce in legno, costruita circa 50 anni fa, salvata (dal gestore del Museo, l’associazione TVB) dalla dismissione e conseguente smantellamento, ceduta gratuitamente da Scalo fluviale Coop (Tronchetto), ultima proprietaria.

Ora, privo di motore, il Burceto è vogato alla veneta, come facevano i barcari di un tempo.

Vi ricordiamo inoltre che il Museo dei Barcari osserva il seguente orario di apertura:

dal 4 novembre 2019 al 25 dicembre 2019

dal mercoledì alla domenica

con orario 10 – 12 / 14.30 – 17.30

(chiuso 25 dicembre 2019)

dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

tutti i giorni

con orario 10 – 12 / 14.30 – 17.30

(chiuso 1 gennaio 2020)

Per informazioni e prenotazioni contattare:

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)