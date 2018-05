Prospettive fotografiche su un fenomeno epocale: inaugura la mostra “Padova e I migranti”

Si inaugura venerdì 25 maggio alle ore 17.30 presso il Centro culturale San Gaetano in via Altinate la mostra “Padova e i migranti - Prospettive fotografiche su un fenomeno epocale”, che rimarrà aperta fino al 27 maggio.

Il progetto e lo sviluppo

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e ideata e curata dal Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Padova, presenta 26 lavori di fotografia sociale realizzati da 44 studenti (ogni lavoro è formato da una selezione di una decina di immagini) e segna la conclusione di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro volto a coinvolgere attivamente gli studenti in percorsi formativi in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. Il tema dell'indagine fotografica è stato individuato nel fenomeno delle migrazioni, un fatto straordinariamente rilevante, soglia epocale, si potrebbe dire, che sta scompaginando gli assetti sociali, economici e culturali del mondo occidentale. I lavori sono stati realizzati dagli studenti durante la scorsa estate; si è proceduto successivamente all'esame dei materiali raccolti e alla selezione delle immagini più significative per arrivare, da ultimo, alla predisposizione di un progetto grafico, cartaceo e digitale, che ha consentito ad ognuno di presentare in modo critico e ragionato il proprio lavoro, integrandolo con dei testi che rendevano esplicite le motivazioni e le scelte di ciascuno.

Info e orari

Il progetto didattico si proponeva di insegnare agli studenti come progettare, dare svolgimento e, infine, collocare, il proprio lavoro, utilizzando in questo caso il medium fotografico per acquisire quelle competenze trasversali, indispensabili nel mondo del lavoro, che devono essere integrate, seconda la legge, nel percorso formativo tradizionale e per abituare gli studenti a intervenire autonomamente nello spazio del dibattito pubblico, affrontando uno dei temi più tormentati dell'agenda contemporanea. Questi lavori, nella forma digitale, sono stati già presentati il 26 aprile scorso presso lo IUAV di Venezia, partner istituzionale del progetto a cura di Angelo Maggi, professore incaricato di Storia dell'Architettura e di Cinema, Fotografia e Televisione. La mostra sarà aperta presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano fino a domenica 27 maggio (a ingresso libero, orario 10-19) e successivamente sarà ospitata presso il Museo di Arte contemporanea “Dino Formaggio” del Comune di Teolo dal 9 al 24 giugno 2018.