"Gauguin e gli impressionisti", inaugurata la mostra. Fino al 17 febbraio a Palazzo Zabarella

E’ stata presentata in una affollata conferenza stampa, la mostra “Gauguin e gli Impressionisti”, a Palazzo Zabarella.

Gauguin e gli Impressionisti

A condurre la conferenza ci pensa il presidente della fondazione che ospita la mostra, Federico Bano. Al suo fianco il sindaco Sergio Giordani, l’assessore alla cultura Andrea Colasio e i curatori Anne Brigitte Fonsmark e Fernando Mazzocco.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Giordani, cultura e turismo

I curatori hanno illustrato la mostra, l'assessore Colasio ne ha sottolineato l'unicità e il sindaco Giordani era la faccia della soddisfazione. "E' la terza grande mostra - spiega il sindaco - che inauguro in meno di un anno e mezzo. Sono convinto che unire la cultura allo sviluppo turistico sia la strada giusta per la città. Come diceva giustamente l'assessore Colasio, ci sono due mostre importanti in contemporanea. Ligabue agli Eremitani e gli Impressionisti qui a Palazzo Zabarella. E' il risveglio della città".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(notizia in aggiornamento)