Tra ricerca e osservazione, per creare gioielli d’arte: all’Oratorio di San Rocco la mostra di Gigi Mariani

Gioielli d’arte: basterebbe questa definizione per inquadrare al meglio Gigi Mariani. Ma Padova va oltre. E dedica all’orafo modenese addirittura una mostra: promossa dall’Assessorato alla Cultura, curata da Mirella Cisotto Nalon e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’esposizione “Tracce nella materia - Gioielli di Gigi Mariani” sarà inaugurata venerdì 8 giugno alle ore 18.30 e ospitata all’Oratorio di San Rocco in via Santa Lucia dal 9 giugno al 15 luglio 2018.

Le creazioni di Gigi Mariani

Formatosi come pittore, Mariani è approdato alla gioielleria grazie anche all'incontro con esponenti della Scuola orafa padovana. Nelle opere esposte, realizzate dal 2008 a oggi, l’artista recupera le ricerche svolte in pittura, in particolare sullo spessore e le asperità della pasta pittorica, con un deciso gusto informale espresso soprattutto attraverso la tecnica del niello, che spesso copre interamente i metalli preziosi, in una suggestiva sfida concettuale. Altre tecniche classiche, tra cui la granulazione e le ossidazioni, l’uso di cerniere e chiusure a scatto, l’accostamento di argento e oro a ferro, rame e ottone, si incrociano con l’osservazione delle irregolarità presenti nel paesaggio urbano, come crepe e fessure su marciapiedi e muri. Ne nasce una visione estremamente personale, insieme progettuale e istintiva, i cui esiti si inseriscono a pieno titolo in un ambito, quello del gioiello d’arte, a cui la nostra città continua a guardare con interesse e attenzione.

Info

Orario 9.30-12.30 e 15.30-19, chiuso i lunedì non festivi. Ingresso libero. Info tel. 049 8753981 o serviziomostre@comune.padova.it