Ultimi giorni per visitare la mostra “Lab - Sana alimentazione al microscopio” (in corso al centro commerciale Ipercity di Albignasego) e per partecipare ai laboratori.

La mostra

La mostra, promossa nell’ambito del progetto “Le buone abitudini” da Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia-Romagna, in collaborazione con il Centro Commerciale Ipercity e la Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, resterà aperta fino a domenica 3 novembre. Ci sono ancora posti liberi per partecipare ai laboratori che in questi ultimi tre giorni si terranno in quattro turni (dalle 9.30 alle 11, dalle 11.30 alle 13, dalle 15.30 alle 17 e dalle 17.30 alle 19). Nella piazza centrale del centro commerciale sono state allestite 25 postazioni con microscopi e materiale didattico per osservare le caratteristiche delle cellule vegetali e animali e le proprietà dei cibi, anche attraverso i diversi tipi di cottura, che saranno illustrate dal biologo Marco Picarella e dal dietista nutrizionista Daniele Nucci. Sono in programma anche visite guidate tra le corsie del supermercato, per imparare a leggere le etichette e fare scelte più consapevoli. Per iscriversi: www.despar.it/mostra-lab.