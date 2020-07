Arte, Vittorio Sgarbi sceglie un'artista padovana per la sua mostra a Cervia

Due dipinti dell'artista Elena Zanardi, residente a Montegrotto Terme, sono stati personalmente selezionati dal critico d'arte Vittorio Sgarbi e saranno esposti nell'ambito della manifestazione "I Mille di Sgarbi", in programma a Cervia dal 3 al 12 luglio presso i Magazzini del Sale.

Mostra

L’evento restituisce una fotografia dello stato dell’arte contemporanea in Italia, con lo scopo di far conoscere anche il lavoro di artisti emergenti. La pittrice è stata selezionata tra più di mille artisti, e due sue opere dal titolo "Twiggy" ed "Elisabetta II" saranno esposte alla collettiva. Elena Zanardi libera la sua creatività in un stile proprio: con un linguaggio pop, grafico, essenziale lascia riaffiorare le donne della storia del novecento con estrema grazia e semplicità; è una maestra nel ritrarre donne che hanno in qualche modo segnato la storia del costume della società. L'artista ha partecipato con le sue opere a diverse esposizioni a Parigi, Londra, Berlino e Innsbruck oltre che in italia a Milano Venezia e Bologna.