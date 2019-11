Proprio un aperitivo “coi baffi”: Il Gottino e Birra Arcadia uniscono le forze per lo Iov

L'unione fa la forza. E la beneficenza: Birra Arcadia e Il Gottino - Wine Bar insieme per l'Istituto Oncologico Veneto.

Movember

Prima di spiegarvi il tutto, però, vi poniamo una domanda: voi sapete cosè “Movember”? Tranquilli, ve lo spieghiamo noi: è l'incontro delle parole “Moustache” (ovvero “baffo”) e “November”. E indica una battaglia comune: la Movember Foundation, infatti, è l'unico ente di beneficenza che affronta la salute maschile su scala mondiale tutto l'anno, combattendo alcuni dei più gravi problemi per che affliggono gli uomini: tumore della prostata, tumore del testicolo, salute mentale e suicidio. Dopo un inizio in sordina nel lontano 2003, il movimento Movember è cresciuto fino a diventare davvero globale: ecco perché a novembre vedete tanti ragazzi coi baffi...

Arcadia's Movember

La cosa curiosa è che questa splendida iniziativa è nata dall’idea di due giovani ragazzi che davanti ad una birra in un pub in Australia hanno dato vita ad un fenomeno mondiale. Quale occasione migliore, dunque, per brindare “alla loro salute” facendo del bene? Da qui nasce “Arcadia's Movember 2019”: il birrificio artigianale di Padova e il noto locale in via delle Piazze in zona Ghetto hanno deciso di organizzare per sabato 30 novembre a partire dalle ore 18 - e a oltranza... - un aperitivo di beneficenza a sostegno della campagna portata avanti dal Movember, e il ricavato della serata sarà devoluto allo Iov (Istituto Oncologico Veneto) di Padova. Una birretta artigianale in compagnia il sabato sera ci sta tutta. Se poi è per beneficenza ancor di più...