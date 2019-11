"The Wall Night", cena-concerto al Caffè Pedrocchi per i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino

La sera del 9 novembre 1989 fu un momento che divenne storia: il governo della Germania Est annunciò che le visite in Germania e Berlino Ovest sarebbero state permesse e si apriva un varco nel Muro di Berlino. La fine del muro diede vita alla catena di eventi che cambiarono il volto dell'Europa centro-orientale e sancì la fine delle dittature comuniste in Europa. A 30 anni dall’evento, il Caffè Pedrocchi vuole ricordarlo assieme ai “The Echoes Acustic Experience” con una cena-concerto presso le sale storiche a partire dalle ore 20.00 (menù dedicato) e a seguire, alle ore 22.00 con il concerto.

La cena-concerto

Un ritorno per la band al Caffè senza porte visto che il 5 settembre 2018 nel Plateatico dello storico Caffè furono i protagonisti dell’evento fortunato “A cena con i Pink Floyd”. "The Echoes Acoustic Experience", progetto nato dal desiderio dei cinque musicisti di riproporre i brani dei Pink Floyd in una versione unica al mondo, lavorando sull'arrangiamento del coro formato dalle tre voci femminili di Alessia Busetto, Michela Scabin e Samantha Giordano che, assieme alla voce principale e la chitarra acustica di Alberto Longato ed il basso di Riccardo Albori, creano una magica atmosfera mai sperimentata prima da nessun altro. Per la serata speciale, in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, proporranno una selezione di brani tratti dal disco "The Wall", oltre naturalmente a molti altri classici della band inglese, tra cui canzoni tratte dai celebri album "Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here", per un paio d'ore davvero esclusive di grande musica.

La mostra fotografica

Ad accompagnare la cena-concerto, non solo per il 9 novembre ma fino a chiusura del mese, lo storico locale jappelliano ha deciso di affiancare alla serata musicale una mostra fotografica ospitata presso la Galleria del Caffè Pedrocchi, mostra curata dall’Associazione Floydseum. In esposizione poster originali e foto live del concerto di Roger Waters a Berlino, 21 luglio 1990, organizzato per celebrare la caduta del muro, con l'aggiunta di banner che riassumono da un lato le fasi salienti della storia del muro (dalla sua costruzione alla caduta), dall'altro l'evento del concerto raccontato dalle parole di chi c'era.