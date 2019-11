Un vero regalo di Natale: musei gratis per un mese per padovani e studenti universitari

Un Natale... a tutta cultura: dopo il grande successo dello scorso anno verrà riproposta la formula che dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 consentirà ai residenti a Padova e provincia e agli studenti universitari ed Erasmus di entrare gratuitamente in alcuni musei cittadini.

Musei gratis

Una decisione presa dopo la proposta avanzata dall'assessore alla cultura Andrea Colasio, che dichiara: «Il bene culturale è un bene di tutti, e riteniamo che sia giusto aprire il sistema museale a tutti i padovani e anche agli studenti universitari ed Erasmus, che potranno così godere del nostro patrimonio museale. Questa è una prima tappa verso l'apertura generalizzata che immaginiamo di fare nella primavera 2020 a tutti i padovani dei luoghi della Urbs Picta». L'ingresso gratuito varrà per il Palazzo della Ragione, i Musei Civici agli Eremitani ( esclusa la Cappella degli Scrovegni) , Palazzo Zuckermann e per il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea allo Stabilimento Pedrocchi. Per usufruire della promozione basterà esibire all’entrata delle sedi museali un documento di identità o il tesserino universitario