Un regalo culturale per la loro festa: nonni gratis nei musei se accompagnati dai nipoti

La cultura non ha età. E poter apprezzarla coi propri nipoti non ha prezzo. Letteralmente: ingresso gratuito in tre musei di Padova per i nonni in occasione della loro festa.

Ingresso gratuito

Accadrà a Padova mercoledì 2 ottobre: i nonni e le nonne accompagnati da un nipote minorenne, potranno visitare gratuitamente i Musei Civici agli Eremitani (ad esclusione della Cappella degli Scrovegni e della mostra "Io, l'altro e l'altrove"), ​Palazzo Zuckermann, e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea. L'iniziativa è del Comune di Padova e rientra nelle date deliberate a gennaio dalla Giunta.