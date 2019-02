Sconti dedicati in due musei di Milano e Trieste per chi parte in bus da Padova: l'iniziativa

«Nel 2017 il patrimonio culturale italiano vanta 4.889 musei e istituti similari, pubblici e privati, aperti al pubblico»: è il dato diffuso da Istat a gennaio 2019, che consacra nuovamente il nostro Paese come uno dei più ricchi e variegati in termini di attrazioni. Così ricco e variegato che orientarsi in questa offerta culturale può essere difficile, soprattutto quando si ha a disposizione lo spazio di un weekend. Per valorizzare al meglio questo patrimonio e guidare i propri utenti nella scelta, FlixBus avvia una speciale collaborazione con musei selezionati, per consentire a chi viaggia in autobus partendo da Padova nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 febbraio di fruire esperienze uniche nel loro genere e diversissime tra loro - ma tutte imperdibili - a prezzi agevolati e godere di extra esclusivi a loro riservati.

"WOW Spazio Fumetto"

Per chi vuole cimentarsi con l’arte del fumetto, questa potrebbe essere l’occasione buona: a WOW Spazio Fumetto, must imprescindibile per gli appassionati, si potrà usufruire di una riduzione del 10% sul costo di iscrizione al workshop Crea il tuo albo illustrato (domenica 24 febbraio, 10-17) previa esibizione di biglietto FlixBus datato 23 o 24 febbraio. La prenotazione, obbligatoria, va effettuata scrivendo a edu@museowow.it, ed è da ritenersi definitiva previa conferma. Non solo: a chi raggiungerà Milano in FlixBus il 23 o 24 febbraio è riservato uno sconto del 20% sulla mostra 15 Years of Magix, sempre previa esibizione del biglietto. Milano si raggiunge senza cambi da Padova fino a 10 volte al giorno.

"Museo della Bora"

Questo weekend potrebbe essere il momento ideale per esplorare Trieste secondo una prospettiva inedita, quella del suo vento. Domenica 24 febbraio dalle 14 alle 18, chi raggiunge il capoluogo giuliano in FlixBus potrà partecipare a un’esclusiva visita guidata al Museo della Bora per scoprire i luoghi iconici della città e respirarne le atmosfere mitteleuropee percorrendo uno speciale itinerario in 20 tappe scandito da racconti, episodi storici e curiosità che hanno per protagonista il mitico vento gelido. Per partecipare, è necessario prenotare entro venerdì 22 febbraio scrivendo a museobora@iol.it ed esibire biglietto FlixBus datato 23 o 24 febbraio al momento della partenza. Ulteriori dettagli verranno resi noti via mail alla conferma. Trieste si raggiunge da Padova fino a cinque volte al giorno. I biglietti per tutti i collegamenti da Padova, con partenza da Piazzale Boschetti e Viale della Pace, sono acquistabili online, via app e in agenzia viaggi.