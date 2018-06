X edizione “Musica in città” 2018, tutti i concerti a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In occasione della conclusione dell’anno accademico, gli studenti del conservatorio “Cesare Pollini” di Padova si esibiscono nella decima edizione di “Musica in città”, una serie di concerti in diversi luoghi della città e della provincia.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova. Ingresso libero.

Programma

giovedì 31 maggio , ore 18 - chiesa di San Gaetano

Duo di chitarre, quartetto d’archi ed ensemble di trombe

Pianoforte, pianoforte e violino, pianoforte e flauto e musica da camera

Quartetto di corni, flauto solo, chitarra e quartetto d’archi e quartetto di oboe, clarinetto, flauto e archi

Pianoforte e chitarra classica

“ Musica per la città “, concerti in orari e luoghi diversi del centro storico di Padova, realizzati in occasione della festa per i 40 anni del Mattino di Padova

Musica da camera

Pianoforte, violino e pianoforte

Informazioni

Conservatorio di musica Cesare Pollini

Luogo via Eremitani, 18 - Padova

Telefono 049 8750648 - 8763111 - 8759880

Email auditorium@conservatoriopollini.it

Sito web www.conservatoriopollini.it