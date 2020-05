Unione e rinascita in musica: "Il pianista fuori posto" anima il mercato di Piazzola

La musica come espressione di unione e rinascita, in un contesto di quotidianità e vita, sottofondo prezioso in un momento in cui la cultura e l’arte hanno bisogno di “nuove strade” per essere vicine e fruibili.

Quando

La musica di Paolo Zanarella “Il pianista fuori posto” sarà sottofondo d’eccezione alle voci e al via vai del tradizionale mercato cittadino del venerdì mattina di Piazzola sul Brenta venerdì 15, 22 e 29 maggio 2020. L’iniziativa vuole rafforzare il messaggio di condivisione e di riapertura alle relazioni, di ripresa, nel rispetto delle norme vigenti, non dimenticando quanti sono ancora in prima linea dopo questi mesi di emergenza.

Affidiamo alla musica l’essere veicolo di rinascita di pensiero culturale sociale ed economico.

La sicurezza

La Fondazione G.E Ghirardi Onlus promuove l’evento in collaborazione con l’Associazione eKta e con il Patrocinio della Città di Piazzola sul Brenta e ringrazia Paolo Zanarella, con il quale aveva già collaborato, per questa sua ennesima adesione a un progetto che abbraccia musica e vissuto. Nell’attesa di potersi incontrare e di riprendere quanto prima la regolare attività culturale e divulgativa si ricorda di rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale in vigore.

Info web

https://www.facebook.com/fondazione.g.e.ghirardi