“Musiche e ritmi nel tempo” seminario musicale a Villa Contarini

“Musiche e ritmi nel tempo: la tradizione si fa cura” si inserisce nel Progetto PerSona Identità e Musica in cui vanno a collocarsi i congressi realizzati in Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi nell’ambito delle attività della Fondazione G. E. Ghirardi Onlus.

Questo prossimo evento in programma per il 5-6 aprile, intende essere un incontro tra convegno e festival, Seminario Musicale appunto, ponendo l’accento sulle possibilità di socializzazione, inclusione, cura e terapia offerta dalla musica, dal suono inquadrati nella dimensione della tradizione.

Seminario perché, attraverso alcuni interventi di qualificati esperti, si intenderà sollecitare riflessioni tramite un ampio coinvolgimento; musicale perché sarà ricca la presenza di gruppi che porteranno la loro esperienza raccontandosi nella musica.

Le due giornate vorrebbero integrare alcune realtà esistenti nel campo della disabilità e della salute mentale con l’espressione diretta e il racconto cantato da parte di alcuni gruppi operativi nei centri di salute mentale, passando poi per una breve storia della psichiatria, dall’apertura degli ospedali psichiatrici a seguito della riforma Basaglia ad oggi, e verso le nuove possibilità di inclusione e approccio alla cura attraverso la dimensione della Persona, ovvero l’identità che viene definita e riacquistata tramite il suono. In ciò la dimensione della musicoterapia o della musica come terapia probabilmente riprende, attraverso un processo più o meno consapevole, quello che è stata una funzione ed un valore della musica nella cultura popolare e tradizionale. Infatti le caratteristiche della musicalità, dell’armonia, della voce del canto da sempre hanno proposto temi gruppali, temi di condivisione, di unione e ancor di più, nelle dimensioni mistiche della musica, anche di approccio agli aspetti contemplativi e sacrali di cui le tradizioni sono intrise. A maglie più larghe si può forse sostenere, che la funzione terapeutica della musica definendo l’etnia di un popolo svolge un’attività preventiva e di protezione dell’identità e unità e quindi anche favorente la salute di quella cultura. In relazione a ciò l’evento aderisce a “Diversamente 2018”, progetto di prevenzione primaria del Dipartimento di Salute Mentale dell’Aulss 6 Euganea che si propone di aprire e mantenere un dialogo con la cittadinanza circa le numerose realtà che operano con progetti di cura e riabilitazione all’interno della salute mentale.

Mario Degli Stefani - Responsabile scientifico

Manuela Guadagnini - Responsabile organizzativa

Rolando Proietti Mancini - Comitato Scientifico

Parteciperanno, in qualità di relatori e moderatori:

Ida Bertin

Psichiatra, Dir. UOC 1° Servizio Psichiatrico, Aulss 6 Euganea

Giada Boldetti

già Direttore Ff 1° Servizio di Psichiatra ex Ulss 16 Padova

Riccardo Brazzale

Musicista, direttore d’orchestra

Modesto Brian

Etnomusicologo, studioso di tradizioni popolari

Silvia Cagnazzo

Insegnante, ballerina, coreografa

Giovanni Colombo

Psichiatra, già docente facoltà Psicologia e Medicina chirurgia Università degli Studi di Padova

Renato Costa - Scrittore

Stefano Da Re

Dirigente medico psichiatra, Psichiatra, Referente DHT, UOC 1° Servizio Psichiatrico, Aulss 6 Euganea

Mario Degli Stefani

Dirigente medico psichiatra CSM, UOC 1° Servizio Psichiatrico, Aulss 6 Padova

Giuseppe Dell’Acqua

Psichiatra, Collana 180. Archivio critico della salute mentale

Bruno Forti

Direttore Dipartimento Salute Mentale Aulss 1 Dolomiti

Giuseppe Michele Gala

Antropologo, etnocoreologo

Manuela Guadagnini

Referente attività di musicoterapia DISM Aulss 6 Euganea

Gian Vittorio Masala

Studioso di tradizioni popolari della Sardegna

Leonardo Meneghetti

Direttore Ff Dipartimento Salute Mentale, Aulss 6 Euganea

Stefano Patron

Musicista, studioso di tradizioni popolari

Gianfranco Prete

Past president Associazione di ballo popolare El Filò

Rolando Proietti Mancini

Presidente CUM Sanità

Rossana Riolo

Psichiatra, psicoterapeuta, Resp. Centro Salute Mentale Camposampiero, Aulss 6 Euganea

Salvatore Russo

Psicanalista, già direttore Dipartimento Salute Mentale,

Ulss 10 Veneto Orientale

Roberto Tombesi

Musicista, insegnante

Oreste Sabadin

Musicista, lettore, illustratore, grafico

Stefano Sanzovo

Referente Centro Salute Mentale, Psichiatra, Ref. CSM

Treviso, Aulss 2 Marca Trevigiana

Alberto Schön

Past president Centro Veneto di Psicoanalisi

Placida Staro

Etnomusicologa, etnocoreologa, musicista

Mariselda Tessarolo

Studioso Senior Studium Patavinum, già Prof. Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali

Paolo Tito

Direttore Dipartimento Salute Mentale, Psichiatra, Direttore Dip.

Salute Mentale, Aulss 7 Pedemontana

Domenico Zamboni

Musicista, storico

Maria Renata Zaramella

Studiosa musiche e balli popolari

INTERVENTI ARTISTICI

Musicisti per caso, dirige Simonetta Benetton, Centro Diurno Riabilitativo Campodarsego, Aulss 6 Euganea

Laboratorio Musicale Collincanto, dirige Manuela Guadagnini, Dipartimento Psichiatria Padova 1, Aulss 6 Euganea

Gruppo ballo referente Simone Trevisan, Centro Salute Mentale UOC 3° Servizio Psichiatrico Monselice, Aulss 6 Euganea

Coro Voci dal Mondo, dirige Giuseppina Casarin – Mestre

Coro dei Barcari, dirige Andrea Scalzotto - Battaglia Terme

Coro Sosdesusantu, dirige Veronica Filippi – Padova

Silvia Cagnazzo con Noemi Valzano e Niccolò Giuliani, gruppo pizzica – Padova

Gruppo Danze Popolari Villafranca Padovana, referente Lina Spinelli

Gruppo CSMAV - classe 1° anno Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino - Thiene