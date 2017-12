Concerto di Natale dell’OPV al Santo: dove ritirare gli inviti gratuiti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nell'ambito della Stagione concertistica 2017/18 “Teatri del Suono”, dell'Orchestra di Padova e del Veneto, la Fondazione OPV riserva agli appassionati la possibilità di accedere gratuitamente al tradizionale Concerto di Natale che si terrà alla Basilica di Sant’Antonio giovedì 14 dicembre, alle ore 20.45.

I DETTAGLI DEL CONCERTO

Gli inviti gratuiti saranno in distribuzione presso l'Ufficio IAT di Galleria Pedrocchi (ore 10-18) lunedì 4 e martedì 5 dicembre esclusivamente per gli abbonati della Stagione OPV e, a partire da mercoledì 6 dicembre per tutti i cittadini.

Il Concerto, organizzato con la collaborazione straordinaria del Comune di Padova, e con il rinnovato sostegno di Cassa di Risparmio del Veneto, vedrà sul podio Filippo Maria Bressan, considerato uno dei più innovativi e interessanti direttori della nuova scuola italiana. A lui si affiancheranno, Giulia Bolcato, giovane soprano vicentino che da qualche stagione si sta affermando nei maggiori teatri italiani, e un brillante strumentista come Simone Lonardi, prima tromba solista dell'OPV.

L’Orchesta di Padova e del Veneto sarà impegnata in un programma articolato e suggestivo che accosta pagine del barocco tedesco di Johann Sebastian Bach, quali la Suite n. 3 per orchestra e la Cantata BWV 51 “Jauchzet Gott in allen Landen” per soprano, tromba e orchestra, alle rielaborazioni di musiche antiche realizzate da due compositori inglesi del Novecento: Benjamin Britten e Ralph Vaughan Williams.

INFORMAZIONI

