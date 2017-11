Natale nei quartieri, tutti gli eventi a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal 1° dicembre al 6 gennaio arriva a Padova "Natale nei quartieri", format di eventi e manifestazioni che si svolgono durante le festività natalizie.

VENERDÌ 1° DICEMBRE

CONCERTO DI CANTI D’AVVENTO E DELLA NATIVITÀ, ore 16.30

chiesa San Bellino, via Jacopo Della Quercia

con l’associazione Centro di ascolto Padova Nord

VETRINE D’AUTORE AL PORTELLO, dalle 10 alle 12

area pedonale del Portello

manifestazione delle scuole primarie del quartiere e del liceo Selvatico

VENERDÌ 1° DICEMBRE E MERCOLEDÌ 10 GENNAIO

NATALE INTERGENERAZIONALE, ore 20.30

centro civico di piazza Donatore di Sangue, 10

con il circolo Auser Valsugana

DOMENICA 3 DICEMBRE

SPETTACOLO TEATRALE, ore 16

auditorium San Bellino, via Jacopo Della Quercia, 24

con l’associazione gruppo teatrale La Fornace

CHE PARCO, NATALE A SANTA RITA, dalle 16 alle 19

Parco Santa Rita, piazza Severi

animazione del rione con il coinvolgimento di commercianti e residenti​

MARTEDÌ 5, 12, 19 DICEMBRE

LABORATORIO DI NATALE, dalle 15.30 alle 17

Casetta del parco Piacentino, via Domenico Piacentino

con l’associazione gruppo teatrale Dada

iscrizione: 15 euro

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

FAITH SPEECH - IL DIRITTO ALLA DIVERSITÀ, dalle 9 alle 16

Casetta del parco Piacentino, via Domenico Piacentino

incontro di approfondimento e formazione su coesistenza e dialogo interreligioso, a cura dell’associazione Xena

VENERDÌ 8 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE, ore 20.45

parrocchia del Sacro Cuore, via Sacro Cuore, 18

con l’associazione Coro la Valle

SABATO 9 DICEMBRE

CHE PIAZZA, NATALE ALLA GUIZZA, dalle ore 16 alle 19

piazzale Cuoco - zona Guizza

animazione del rione con il coinvolgimento di commercianti e residenti

SABATO 9 E DOMENICA 10 DICEMBRE

NATALE SOLIDALE

sabato dalle ore 15 alle 23.45

domenica dalle ore 10 alle 23.45

a cura dell’associazione Kervan

DA DOMENICA 10 DICEMBRE A DOMENICA 7 GENNAIO

A NATALE CON IL TEATRO, ore 16.30

10 dicembre - scuderie fornace Carotta, piazza Napoli, 41

17 dicembre - sala Barison, piazza Metelli e sala Piacentino, via Piacentino

4 gennaio - scuderie fornace Carotta, piazza Napoli, 41

5 gennaio - sala consiliare di via Guasti e sala Piacentino, via Piacentino

7 gennaio - parrocchia Altichiero, via Altichiero, 36

appuntamenti a cura del teatro G. Calendoli

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

BALLI DI NATALE, ore 20.30

parrocchia San Bartolomeo di Montà, via Montà, 208

Circolo Auser Valsugana con il gruppo folkloristico Le Farfalle del Brenta

VENERDÌ 15 DICEMBRE

GRAN GALÀ DI NATALE, ore 20.45

chiesa di Santa Rita, via Santa Rita, 18

concerto con il gruppo lirico Santa Cecilia di Padova

CONCERTO DI NATALE, ore 21

parrocchia di Ognissanti, via Ognissanti, 68

con l’associazione Coro la Valle

PRESENTAZIONE LIBRO, ore 19

Libreria Limerick, via Tiziano Aspetti, 13

incontro con l’autore del libro “Kurdistan, dispacci dal fronte iracheno”

DA VENERDÌ 15 A DOMENICA 17 DICEMBRE

NATALE IN PIAZZA GASPAROTTO

venerdì e sabato, dalle 16 alle 23

domenica, dalle 12 alle 23

con l’associazione di promozione sociale Nadir

SABATO 16 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE, ore 20.45

chiesa San Gregorio Barbarigo, via Valmarana, 20

Coro di Santa Cecilia con brani di musica lirica

Con il Centro socio-culturale Età D’Oro

SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE

UN NATALE PER IL PARCO A MORTISE​, dalle ore 10 alle 20

Mercatini artigianali, area gonfiabili per bambini, laboratori creativi e di cucina per bambini

DOMENICA 17 DICEMBRE

È NATALE CON NOI, tutto il giorno

sala Barison, piazza Metelli, 1

con l’associazione Donne in Veneto

nel pomeriggio spettacolo per bambini

SPETTACOLO PER BAMBINI “I MUSICANTI DI BREMA”, ore 16

Casetta del parco Piacentino, via Domenico Piacentino

con la compagnia di Barabao Teatro; a cura del teatro G. Calendoli

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

FESTA DI NATALE CON MUSICHE E ANIMAZIONE, ore 16

Casetta del parco Piacentino, via Domenico Piacentino

con l’associazione gruppo teatrale Dada, in collaborazione con l’associazione Cantare suonando

DA MARTEDÌ 26 DICEMBRE A DOMENICA 7 GENNAIO

sala Barison, piazza Metelli, 1

LABORATORIO TEATRALE “I LUPI”, dalle 15 alle 17.30

iniziativa dell’associazione Mare Alto Teatro, rivolta ai bambini/ragazzi dai 6 ai 10 anni

SPETTACOLI TEATRALI PER RAGAZZI, dalle 17.30 alle 18.30

a cura della compagnia Teatro della Gran Guardia

Biglietto unico: 5 euro

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE E VENERDÌ 5 GENNAIO

NATALE A TEATRO CON IL QUARTIERE 6, ore 16

mercoledì 27 dicembre - Teatro Corde Palco, via Montà, 437

venerdì 5 gennaio - Teatro ai Colli, via Monte Lozzo, 16

con l’associazione Teatro Fuori Rotta

27, 30 DICEMBRE E 5 GENNAIO

QUARTIERE IN FESTA: RASSEGNA TEATRALE, ore 21.30

27 dicembre - “L’aMMaZZaCaFFè”, produzione Zelda, con Filippo Tognazzo

30 dicembre - “Super Ginger!”, produzione Stivalaccio Teatro, di e con Anna De Franceschi

​4 gennaio - “Ah l’amore, l’amore”, di e con Francesca Botti

5 gennaio - “Quel Veneto di Shakespeare”, di e con Andrea Pennacchi

Biglietto unico 7 euro; abbonamento ai quattro spettacoli 20 euro

VENERDÌ 5 GENNAIO

SPETTACOLO PER BAMBINI “IL PAESE DELLE MUCCHE VOLANTI”, ore 16

Casetta del parco Piacentino, via Domenico Piacentino

con la compagnia Filodirame; a cura del teatro G. Calendoli

SABATO 6 GENNAIO

FESTA DELLA BEFANA A VOLTABAROZZO, dalle 15 alle 17

piazza San Pietro e Paolo