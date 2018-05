Ai Navigli, dopo i cortometraggi arriva il momento dei libri

“Non solo spritz, ma anche tanta cultura”: lo aveva detto (e promesso) il giorno dell'inaugurazione il gestore e fondatore dei Navigli Chicco Contin.

I libri

Dopo il successo del Festival del Cinema di giovedì 17 maggio, ora tocca ai libri. Venerdì sera, infatti, sul lungargine Piovego, nell'area riservata ai chioschi, 5 autori presenteranno i propri saggi e romanzi durante la kermesse letteraria “Il libro nel bicchiere”. E lo faranno a ritmi serrati, cadenzati dal giornalista Paolo Braghetto che modererà l'incontro. Dalle 21, fino allo scoccare della mezzanotte, ogni mezz'ora, ci sarà una staffetta tra scrittori. Prima però ci sarà un momento toccante, dedicato alla presentazione di Libreriauniversitaria.it (verranno forniti anche buoni sconto al pubblico) e dell’associazione Luca Ometto, che raccoglie fondi in memoria del fondatore dell’azienda prematuramente scomparso nel 2016.

Gli autori

I cinque autori che si alterneranno nell'arco della serata sono Paolo Donà "Padova - Un amore tutto da scoprire" (Tutti i record di Padova), Fabrizio Russo "Diario di un canoista" (Le imprese sull’acqua di un’esperto del Piovego, navigabile anche in canoa), Anna Bellon “Il sangue degli dei” (i miti sumerici come l’elisir di lunga vita), Erna Marioni “Lucciole” (storia di due prostitute, una colta ed emancipata e l’altra semplice e poco istruita della campagna veneta) e Fabio Lucentini "Cresciuti a pane e Goldrake" (Per tutti gli appassionati dei cartoni animati).