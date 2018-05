Naviglio Buskers Festival: gli artisti di strada sul lungargine Piovego

Con la dodicesima edizione del Naviglio tornano anche gli artisti di strada. Venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno sul lungargine Piovego arriveranno mangiafuoco e prestigiatori ad animare le serate di Chicco Contin e Andrea Oreste, che fino a luglio terranno compagnia ai padovani.

Naviglio Buskers Festival

Ospiti d'eccezione del “Naviglio Buskers Festival” saranno gli Ignis Ludis, giocolieri specializzati nella manipolazione del fuoco, che insieme a tantissimi altri professionisti dell'arte di strada, provenienti tutti dalla provincia di Padova, si esibiranno per due sere consecuive. L'intera via dei chioschi sarà inondata dala presenza scenica degli artisti, che dalle 21 in poi coinvolgeranno il pubblico con i loro numeri da “circo” e la loro simpatia.

Arti e discipline

L'evento permetterà ai “buskers” di mostrare diverse arti e discipline, a partire da quelle visive fino al teatro di strada. “L'evento al Portello è rivolto a grandi e piccoli, e come nelle scorse edizioni sarà in grado di affascinare tutti, ma soprattutto i più piccoli, che ogni anno ne rimangono sempre più entusiasti - ha evidenziatoto Chicco Contin, ideatore e gestore dei Navigli - .Pertanto, questo evento mostrerà arte, faciliterà la socializzazione e permetterà a tutti di passare una serata alternativa all'insegna del divertimento”.