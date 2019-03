Nonsolo8Marzo: un mese di eventi per la donna a Montegrotto Terme

Non una giornata, ma un intero mese di eventi dedicato alla donna: è il progetto del Comune di Montegrotto Terme che, dal 10 al 24 marzo, ha creato un programma speciale dedicato alla donna, unendo arte, sport, solidarietà, salute e cultura.

Eventi

Tutti gli eventi saranno accompagnati da una speciale bottiglia di vino dei Colli Euganei, un’edizione limitata dedicata alle donne che unisce gusto e arte, con l’etichetta “Madre Vite” creata dell’artista Dadagabem (Grazia Marino). Il ricavato della vendita delle bottiglie andrà al Centro Contro la Violenza sulle Donne di Padova e al RYLA Onlus progetto RUN FOR IOV donne in corsa contro il tumore al seno. «Abbiamo volutamente evitato il giorno 8 marzo - spiega l’assessore al Sociale Elisabetta Roetta che ha curato questa manifestazione - per non cadere nel solito cliché per cui si parla della condizione della donna solo in quel giorno. Con eventi diversi fra loro vogliamo toccare vari argomenti che riguardano il mondo femminile per conoscere, riflettere e aiutare le donne ad avere una maggiore consapevolezza».

Spettacoli e sport

«Tra i vari eventi che caratterizzeranno il mese di marzo-spiega l’Assessore allo Sport Pier Luigi Sponton- abbiamo pensato anche a valorizzare l’aspetto sportivo con la 2^ edizione della Wrun che vedrà, quest’anno, anche la partecipazione delle runners dello IOV e l’organizzazione di un corso di difesa personale dedicato alle donne». Il programma partirà domenica prossima, 10 marzo, con l'inaugurazione, alle 18, della mostra fotografica di Beatrice Mancini "Princess of Waterland”, accompagnata da un aperitivo etnico a cura dell'associazione Fratelli dell'Uomo. La mostra sarà aperta fino al 31 marzo presso la sede dello IAT. Venerdì 15 marzo al Palaberta ci sarà lo spettacolo “Armonie diverse”, a cura dell'associazione Alice per i DCA dedicato alla Giornata contro i disturbi del comportamento alimentare con Summertime lab e la partecipazione delle associazioni Tappeto Volante, Asd Aurora, Asd Cinque Cerchi, Simply Dance e Asd Terme Euganee. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20.30, dalla presentazione del corso di difesa personale femminile “Kombat”, metodo marziale logico e pragmatico adatto alla protezione personale ed allo sviluppo delle proprie abilità tecniche e motorie a cura della scuola Sen Shin Kai.

Wrun

Domenica 17 marzo alle 10 del mattino partirà la Wrun, marcia ludico motoria a passo libero aperta a tutti. Per chi desidera partecipare il ritrovo alle 9 in piazza Roma. Saranno disponibili due percorsi: uno di 4 km su strade asfaltate e uno di 10 km circa su strade sia asfaltate che sterrate. L’evento a cura del G.P. Turristi costa 2 euro, comprensivi della t-shirt rosa dedicata. Il 24 marzo alle 18.30 al Centro Comunale ci sarà un incontro dibattito, curato dell'associazione OpenMundi con Bruno Mastroianni e Vera Gheno sul tema del linguaggio, strumento di comunicazione per eccellenza, come possibile punto di partenza per una nuova lettura dell’universo femminile. Il titolo è “Connessioni: femminile plurale”. Seguirà un aperitivo con degustazione vini dei Colli Euganei.