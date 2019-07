“In viaggio. Esplorazioni d’arte e altro ancora”, tornano gli appuntamenti serali dei "Notturni d’arte"

Tonano gli appuntamenti, dal 25 luglio al 31 agosto, con i "Notturni d’arte 2019 - In viaggio. Esplorazioni d’arte e altro ancora”.

Il tema di quest’anno dei Notturni d’Arte, dopo la preziosa carrellata sugli affreschi trecenteschi dell’edizione 2018, è dedicata al viaggio, nelle sue diverse accezioni. Lo spunto viene dalle esplorazioni di un personaggio straordinario: Giovanni Battista Belzoni, che all’inizio dell’Ottocento scoprì la grandiosità della civiltà egizia. A Belzoni il Comune di Padova dedicherà una mostra memorabile da ottobre 2019 a giugno 2020, con reperti provenienti dai più importanti musei italiani e europei.

Ma quest’omaggio a un concittadino speciale, che ha ispirato al cinema il personaggio di Indiana Jones, è pretesto per altri viaggi, tra la storia del giocattolo e quella del volo, nello spazio delle stelle, nel mondo delle piante, delle visioni precedenti all’invenzione del cinema, e molto altro ancora, nell’ottica della scoperta e perfino della ricerca interiore. Un programma di particolare varietà, brillante, animato come di consueto da letture e spettacoli, a cui auguriamo di ritrovare l’ormai consueto successo.

La Rassegna si aprirà giovedì 25 luglio (Musei Civici agli Eremitani),proprio all’insegna di Belzoni: una conferenza dal titolo Alla scoperta dell’Egitto: in viaggio con Giovanni Battista Belzoni, a cura dell’archeologa Francesca Veronese (conservatrice del Museo Archeologico - Musei Civici di Padova) e una performance di teatro, musica e danza, accompagneranno la visita libera al Museo Archeologico e alla Collezione egizia dei Musei Civici.

La chiusura della manifestazione si terrà il 31 agosto, ore 21presso l’Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano, con la proiezione del film 2001 Odissea nello spazio e un omaggio a Stanley Kubric.

Un interprete LIS - Lingua dei Segni Italiana renderà accessibile al pubblico sordo tre serate (26 luglio, 2 e 10 agosto).

Direzione, cura, organizzazione e progetto: Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Con il contributo di: Cassa di Risparmio del Veneto

Con la collaborazione di: Università degli Studi di Padova, CAM-Centro di Ateneo per i Musei, Comune di Arquà Petrarca, MUSME, Conservatorio Pollini

LIS accessibile al pubblico sordo tramite il servizio di interpretariato LIS – Lingua dei Segni Italiana

Costo biglietti “Notturni d’Arte”

Biglietto unico euro 5 a persona per l’accesso ad una singola serata, tranne per le serate in cui è previsto un costo diverso.

Ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni, disabili e un accompagnatore.

Biglietti da acquistare presso le sedi in programma per: Orto Botanico, MUSME, navigazione in battello, Castello di Monselice, Planetario di Padova, Museo della Padova Ebraica, Promovies

Abbonamenti

Biglietto euro 10 a persona per l’accesso a 3 serate

Biglietto euro 16 a persona per l’accesso a 4 serate più la guida stampata

Costo della guida stampata: euro 6

Prevendita

Ufficio IAT-Informazioni e Accoglienza turistica (Vicolo Cappellato Pedrocchi). Orario: da lunedi a sabato 9-17; domenica 10-15; aperto il 15 agosto con orario festivo.

I biglietti saranno acquistabili entro le ore 17 del giorno dell’evento, fino a esaurimento della disponibilità

Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio della serata per comprovare l’avvenuto pagamento. Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata partecipazione o di mancato svolgimento della serata per motivi indipendenti dall’organizzazione.

Si richiede la puntualità. Perde il diritto all’entrata chi, già in possesso del biglietto, non rispetterà l’orario di inizio del programma indicato nel biglietto.

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche - Via Porciglia 35, Padova

Tel. 366 6436212

notturnidarte@comune.padova.it