Un "sold out" di qualità: tutto esaurito per i prossimi tre appuntamenti coi "Notturni d'Arte"

Eventi prenotati in ogni ordine di posto da martedì 28 agosto a giovedì 30 agosto per l'iniziativa che vuole mettere in risalto la "Padova Urbs Picta"