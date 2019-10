Appuntamento a maggio 2020: svelate le date della seconda edizione de “Il Salone dei Sapori”

13 ottobre 2019: il mercato Sotto il Salone brulica di visitatori e di amanti del buon cibo, in una domenica di festa dove le piazze e il centro storico di Padova vengono presi d’assalto da un pubblico sempre più ricettivo e presente agli eventi e alle iniziative contestualizzate nel cuore della città: quale miglior contesto per poter annunciare il prosieguo di una delle manifestazioni più attese del 2020?

Il Salone dei Sapori

In concomitanza con la decima Festa del Salone, l’Assessore alle Attività Produttive e al Commercio Antonio Bressa, ha colto l’occasione - insieme agli organizzatori Andrea Tonello e Andrea Zangirolami - per poter annunciare le date della seconda edizione del Salone dei Sapori: il food festival ideato e prodotto da Superfly Lab e curato da Veneto Suoni e Sapori tornerà per la sua seconda edizione dal 12 al 17 maggio 2020. Una week experience all’insegna della cultura del cibo, che coinvolgerà luoghi storici del centro e non solo, con un programma ricco di eventi, incontri con i protagonisti del mondo del food, degustazioni, ristorazione, approfondimenti scientifici, showcooking, attività per i più piccoli pensate per intrattenere e divulgare la sana alimentazione, fino ad arrivare a masterclass dedicate agli appassionati e ai professionisti del settore.

Il food festival

Un format trasversale (che nella prima edizione aveva richiamato più di 30.000 visitatori accorsi a Padova per l’evento) pensato per tutti i target e divenuto un appuntamento annuale nella programmazione degli eventi cittadini grazie agli appelli che in pochissimo tempo si erano moltiplicati all’indomani della chiusura dell’evento. Se la prima edizione si era concentrata nel celebrare lo storico traguardo degli 800 anni di uno dei mercati coperti più antichi d’Europa, il Sotto il Salone, e del Palazzo della Ragione, per la prossima edizione il Salone dei Sapori si concentrerà sui temi legati alla sostenibilità ambientale, alla preservazione della biodiversità e all’attenzione al fattore umano, più che mai fondamentale anche nell’ambito della diffusione della cultura del cibo e della salvaguardia della filiera. Il Salone dei Sapori si inserisce in una serie di iniziative volte a dare ulteriore visibilità e ritorno mediatico su scala nazionale ad una città proiettata a celebrare importanti ricorrenze, da Padova capitale del volontariato 2020, alla candidatura a Patrimonio Mondiale Unesco, fino a giungere ad un altro traguardo storico davvero unico, gli 800 anni dell’Università di Padova nel 2022.