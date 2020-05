“Ti cerco da qua”, il nuovo singolo dei Greta girato a Padova durante il lockdown

I Greta giovane band padovana dopo i successi dei cinque precedenti singoli con un totale di 500 mila stream su Spotify tornano con il nuovo singolo “Ti cerco da qua”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da martedi 19 maggio. In supporto alla canzone è stato realizzato il primo videoclip di band italiana in cui appaiono le mascherine. Il video è stato diretto dal regista Kore (Costantin Bolohan) e girato a Padova con suggestive immagini della città durante il Lockdown. Da oggi in rotazione su Radio Zeta del gruppo RTL 102.5.

Ti cerco da qua

“Ti cerco da qua” è il nuovo singolo di Greta, una canzone che nasce nel periodo più difficile per tutti. La quarantena, la camera, la finestra che si affaccia ad una città vuota. “Ti cerco da qua” è questo: il sogno, la visione del momento in cui si potrà riabbracciare chi si vuole bene, senza limiti, amandosi più di prima. Il pensiero che viaggia ai duecento all’ora, la notte dove si allineano i desideri, dove “guardo tutto le finestre, chissà in quale sei”. E’ stato prodotto e mixato a Bologna da Enrico Zoni (autore per molti artisti nel panorama italiano come Elodie, Bugo) e Ric de Large. Il singolo sarà distribuito in tutte le piattaforme digitali da Artist First.

Padova durante il lockdown

La canzone è supportata da un video musicale che mostra le bellezze di Padova con immagini suggestive durante il lockdown. La band, ovviamente, indossa le mascherine. Il video è stato diretto e realizzato da Kore giovane e geniale videomaker di Padova che ha già all’attivo numerosi progetti sia nel settore musicale che artistico. (https://www.instagram.com/kore_jk/)

Greta

Greta è un progetto pop che nasce nelle vie di Padova da quattro ragazzi, Pietro Barsotti (23 anni, cantante), Mattia Cardinale (21 anni, chitarrista), Riccardo Volpato (23 anni, tastierista) e Nicolò Volpato (19 anni, percussioni), con l’intento di raccontare attraverso la musica la vita e l’amore in giovane età. Il progetto nasce nel 2018, dopo poco esce il primo singolo Meteoriti che riceve un inaspettato successo. Lo stesso anno la band esce con Buio. Nel 2019 inizia la collaborazione con Riservarossa management e con loro esce Pianeta 310, Gocciole e Caffè e Respiro. Durante l’estate del 2019 la band prende parte ai più importanti festival locali, come Parco della Musica, Subconscio Festival, Fiera campionaria e per finire il summer tour di Radio Company (Sottomarina, Asiago e per concludere Prato della Valle con 75mila persone). Il singolo Respiro è stato trasmesso da Radio Zeta entrando a far parte dei brani più trasmessi negli ultimi tre mesi.

Info web

https://www.instagram.com/gretamusic/

https://www.facebook.com/gretammusic/