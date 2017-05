“Nutrire la propria salute”, incontri all’Ascom Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Nutrire la propria salute”, mangia meglio e starai meglio ascoltando il tuo corpo è il messaggio che riassume e semplifica la filosofia medica e nutrizionistica del dr. Alberto Gastaldi, che ha aperto la serie di incontri dedicati alla salute organizzati dal gruppo di Terziario Donna, che rappresenta le imprese femminili associate all’Ascom di Padova.

Grande interesse da parte delle imprenditrici presenti che hanno potuto confrontarsi con una filosofia della nutrizione tesa a migliorare corpo e salute tenendo conto di una serie di fattori e di variabili che vanno valutate comunque con l’aiuto di un esperto.

Evidenziato soprattutto il ruolo fondamentale di una alimentazione consapevole, oltre al consiglio di ricorrere alla medicina quando sia veramente necessario curare patologie evidenti e riconosciute.

I prossimi incontri saranno focalizzati a capire come tornare in forma, grazie ai consigli del dr. Marco Bettini, masso fisioterapista (25 maggio), a convivere con lo stress e trasformarlo in positività, con la dr.ssa Cristina Mazzini (6 giugno) e riparare i danni causati dal foto invecchiamento con il dr. Guido Dalla Costa (14 giugno).

Tutti gli incontri gratuiti si tengono all’Ascom di Padova in piazza Bardella 3 alle ore 20.45.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di Terziario Donna (sabrina.dinonno@ascompd.com - 049/8209835).