Odeo days, tutti gli appuntamenti della rassegna estiva alla Loggia e Odeo Cornaro

Nel cuore di Padova, durante la stagione estiva 2018, nasce la rassegna di teatro Odeo Days – nuovi interpreti della tradizione, proprio nel luogo che Alvise Cornaro costruì per far recitare Angelo Belco Ruzzante. Odeo e loggia Cornaro torneranno ad essere la scenografia ideale per gli spettacoli scelti dalla direzione artistica di Andrea Pennacchi, della compagnia padovana Teatro Boxer. La rassegna, voluta e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Padova, organizzata da Teatro Boxer in collaborazione con MAT – Mare alto teatro e Arteven/Regione del Veneto, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, vedrà avvicendarsi spettacoli sia di nuove compagnie, che di affermati artisti, concerti, laboratori e progetti speciali, da giugno fino a settembre 2018.

“Alvise Cornaro, il proprietario dell’Odeo, aveva un sogno: costruire un teatro pubblico, per i cittadini, sull’esempio degli antichi romani e dei greci, di quell’antichità classica – insomma – a cui il precoce umanesimo veneto e il Rinascimento Italiano guardavano con ammirazione e desiderio. Fece costruire la Loggia, a cui noi possiamo accedere oggi, con gli occhi colmi di meraviglia, perché fosse spazio teatrale, e questa è oggi uno splendido dono alla sua città” sottolinea Andrea Pennacchi. “Abbiamo pensato a una stagione estiva, tra metà giugno e i primi giorni di settembre 2018, costruita anche sul lavoro di chi ci ha preceduto e imperniata sul concetto di Rinascimento Veneto, nella volutamente ambigua accezione di tradizione storica e possibilità di nuova rinascita culturale. Spazio, quindi, ai nuovi interpreti della tradizione, alle storie che hanno reso grande la città e la regione, ai personaggi che danno lustro a questo angolo d’Italia, che proprio in epoca rinascimentale era famoso in tutta Europa e che oggi lo torna ad essere. Un calendario composto di spettacoli già allestiti, da parte delle figure culturali più interessanti del momento, ma anche di nuove produzioni – in stretta collaborazione con le associazioni culturali più attive del territorio e di giovani compagnie nascenti. Un programma indirizzato a tutti gli appassionati di teatro, e di storie, e di Storia”.

L’inaugurazione sarà sabato 16 giugno, alle ore 21, Odeo Cornaro, con una serata di presentazione dell’intera rassegna, in cui i protagonisti saliranno in scena per raccontare cosa accadrà nella lunga estate 2018. Durante la serata vi sarà anche un colpo di scena.

Il primo spettacolo della rassegna sarà mercoledì 20 giugno, per la regia di Edoardo Fainello, con gli attori dell’Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, CAFFÈ SHAKESPEARE vedrà in scena una compagnia di attori con una sfida impossibile: quella di rappresentare 5 opere di William Shakespeare in meno di 50 minuti. Attraversando un mare di difficoltà in una lotta serrata contro il tempo, con l’aiuto del pubblico riusciranno a portare a termine l’impresa, generando una catena infinita di situazioni comiche e paradossali.

Venerdì 22 e sabato 23 in scena il GIUOCATORE, in cui Carlo Goldoni tratteggia con impressionante precisione il meccanismo della dipendenza. A seguire la regia di questa commedia dai meccanismi perfetti, il cui ritmo richiama perfettamente la dinamica autolesionistica di chi si getta nel vortice della dipendenza, Silvio Barbiero di Mare Alto Teatro.

Mercoledì 27 giugno, il primo progetto ad hoc per la rassegna pensato insieme a Sugar Pulp dal titolo Piccoli omicidi tra studenti: l’Università nella Padova del ‘500. Saranno presenti Silvia Gorgi, insieme a Giacomo Brunoro che, con l’aiuto dell’attore Giulio Canestrelli, racconteranno com’era la vita degli studenti nel 500, tra letture, spettacoli, giochi amorosi e duelli all’ultimo sangue.

Luglio partirà con un progetto speciale dedicato al circo: martedì 3 e mercoledì 4 luglio debutterà GRAN CIRCO RUZZANTE, una collaborazione tra Boxer e Pantakin di Venezia. Uno spettacolo per famiglie, volto a divulgare l’arte immaginifica dello Shakespeare “padovano”: Angelo Beolco, detto il Ruzzante. Attraverso le acrobazie circensi, la compagnia mostrerà al pubblico, la maschera clownesca dei personaggi ruzzanti ani, permettendo a tutti di apprezzare il suono del pavano, padre di tutti i grammelot. Un’ora di comicità e poesia, riportate nella loggia da cui tutto ebbe inizio.

Domenica 8 luglio ODE A CORNARO sarà il tributo visivo, sonoro e di parola interpretato da Michele Sambin del Tam teatro musica. Mercoledì 11 , torneranno i Pantakin insieme a Teatro della Gran Guardia e Febo Teatro con TEMPESTE D’AMOR PERDUTE per la regia di Michele Modesto Casarin: lo spettacolo, liberamente tratto da William Shakespeare, vede protagonista la giovane Isabella, tornata dall’Inghilterra alla metà del 1600, e la compagnia degli Uniti sopravvissuta con solo tre attori alla peste e smaniosa di ridare vita il loro repertorio. Nel subbuglio dei molti colpi di scena, la determinata Isabella riuscirà insieme agli Uniti a metter in scena la storia di un vecchio mago e sua figlia che, su un’isola deserta, porteranno a termine una storia di amore e giustizia.

Martedì 17 luglio la seconda serata ad hoc con Sugar Pulp dal titolo Urania, ladri d’arte e grandi scrittrici: la Padova del 500, con la presenza di Maria Virgillio. Si racconterà di Giulia Bigolina, prima scrittrice a comporre un’opera in prosa, giustappunto padovana, e del suo romanzo in cui regna protagonista Urania.

Si prosegue mercoledì 25 luglio con SOGNO DI MEZZ’ESTATE di Màtaz teatro in cui i quattro attori della compagnia metteranno in scena lo spettacolo shakespeariano, esaltandone i suoi lati amorosi, di mito, fiaba e commedia. Mercoledì 1 agosto, Giorgio Gobbo presenterà in esclusiva il suo nuovo disco da solista Nettare dell’estate.

A ritorno dalla pausa vacanziera, il 28 e 29 agosto, tornerà GRAN CIRCO RUZZANTE. Il mese di settembre aprirà mercoledì 5 con una giovanissima compagnia nata dall’Accademia Palcoscenico, Matricola 0 porterà in scena EVORUZIONE: una rielaborazione collettiva la cui caldera è l’opera di Ruzante,uno spettacolo-evento corale ed esplosivo che recupera i temi piroclastici del grande autore pavano e li riporta alla nostra attualità, proiettandoli verso l’avvenire. A chiudere la rassegna, mercoledì 12 settembre, sarà una produzione del Teatro Stabile del Veneto CANCARO ALLA ROBA da testi di Ruzante, rivisti e messi in scena dalla regia di Giorgio Sangati: Cancaro alla roba perché è proprio la roba, il denaro, a ostacolare l’amore, l’unione e il piacere, specie dei più poveri, degli ultimi. In scena Ruzzante e la Gnua, l’uomo e la donna, poli opposti e complementari, nel loro infinito, disperato ed esilarante respingersi e rincorrersi senza fine: litigi, anomale dichiarazioni d’amore, fraintendimenti, inganni e scherzi.

I laboratori

Oltre agli spettacoli in cartellone, la rassegna ospiterà due laboratori a settembre: il primo, dal 3 al 9 settembre , dedicato ad attori, registi e drammaturghi condotto da Lorenzo Maragoni dal titolo RINASCIMENTO TEATRALE, che avrà come scopo quello di, attraverso un breve momento di messa in discussione, riprendere coscienza dei proprio corpo per ricostruirne una nuova ed attiva presenza scenica (per un massimo di 12 attori); dal 3 al 7 settembre , in orario mattutino, Maria Virgillito condurrà il laboratorio per bambini LA FABBRICA DEL CIELO – ALLA SCOPERTA DI GALILEO.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e, in caso di maltempo, verranno spostati ad altra data .

I biglietti saranno ad 8 euro intero, ridotto under 25 a 5 euro tranne per gli spettacoli Il giuocatore, Ode a Cornaro e Sogno di Mezz’estate a 10 euro intero e 8 euro ridotto (per info e prenotazioni mat.spettacoli@gmail.com).

La quota a persona per i laboratori è di 180 euro , per iscrizioni scrivere a boxer.teatro@gmail.com

Per informazioni www.teatroboxer.com e www.odeodays.com oppure visita la pagina facebook @odeodays.

