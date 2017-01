"Oltre i confini": migrazioni, accoglienza e inclusione a Ponte San Nicolò

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Inaugura lunedì 30 gennaio alle 16.45 al municipio di Ponte San Nicolò la rassegna "Oltre i confini": per due settimane si parlerà di migrazioni, accoglienza e inclusione, fino al 12 febbraio.

La rassegna andrà in scena nei territori dei quattro Comuni aderenti allo SPRAR di cui la Cooperativa Città So.la.re. è ente gestore capofila.

Il programma prevede:

una mostra fotografica di Francesco Malavolta , fotografo che dal 2011 documenta quel che accade alle frontiere europee e lungo i confini del continente e che ha messo a disposizione ventotto dei suoi scatti più famosi che ritraggono migranti sulle coste italiane e ai confini dell’Europa.

una mostra interattiva sul viaggio del migrante allestita dagli Scout di Piove di Sacco e intitolata "Ismael: non sono pericoloso ma sono in pericolo" .

Orario di apertura: tutte le mattine dal lunedì al venerdì 8.30-13, sabato 9-12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì 15-19, martedì 15.30-17.30.

una serie di incontri ed eventi destinati a sensibilizzare i cittadini sulla realtà dei migranti e avvicinarli, costruendo relazioni positive, ai rifugiati che sono ospitati nei quattro Comuni aderenti.

laboratori di letture animate nelle scuole primarie del comune dedicati al libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” , scritto da Fabio Geda e tratto da una storia vera sul viaggio di un bimbo afghano.

laboratori di conoscenza reciproca , realizzati in collaborazione con le parrocchie del territorio e dedicati ai bambini delle scuole secondarie di primo grado che avranno la possibilità di approfondire la realtà delle migrazioni ed entrare in contatto diretto con gli ospiti del progetto SPRAR.

due incontri di autonarrazione riservati ai giovani dai 18 ai 30 anni che prevedono il reciproco scambio di idee, sensazioni, convinzioni, emozioni tra coetanei italiani e ospiti del progetto SPRAR (mercoledì 1 febbraio e 8 febbraio alle 20.45 alla parrocchia di Roncaglia).

la proiezione di due film nella sala civica Unione Europea:

venerdì 3 febbraio, ore 20.45 – "Io sono Lì" di Andrea Segre

venerdì 10 febbraio, ore 20.45 – "Dove vanno le nuvole" di Massimo Ferrari

“Abbiamo scelto di aderire all’accoglienza di un numero preciso di profughi che hanno già lo status di rifugiato e dare per ognuno di essi un progetto preciso e personale. Siamo inoltre orgogliosi di aver trasformato i numeri dei mass media in nomi, sguardi, volti, storie di uomini e donne che hanno l’unico torto di provenire da paesi in guerra o colpiti dalla povertà. Ringraziamo la nostra comunità che con responsabilità sta dimostrando i valori insiti nelle nostre terre e la invitiamo a partecipare alle iniziative di questa rassegna per comprendere ancor meglio, liberi da pregiudizi mediatici e politici, la realtà delle migrazioni” spiega Enrico Rinuncini, primo cittadino di Ponte San Nicolò.

Il progetto SPRAR è riuscito a mettere in rete moltissimi soggetti del terzo settore, coinvolti, a vario titolo, nella buona riuscita dell’integrazione degli ospiti: Coop. Soc. Città So.la.re. (ente gestore capofila), Coop Soc. Nuovo Villaggio, Associazione Migranti onlus e Coop. Soc. Porto Alegre sono gli enti gestori.

