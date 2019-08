One book one city: aperte le iscrizioni per partecipare alla maratona di lettura a Padova

E se tutta la città leggesse lo stesso libro? One Book One City Padova è un invito a creare comunità leggendo. È un progetto dell'Università realizzato con il Comune di Padova, riconosciuta "Città che legge". È un programma di lettura individuale e collettiva di un unico libro importante, scelto per il suo valore letterario e culturale e perché, antico o moderno, sa parlare al presente a persone di tutte le età. Acli Arte e Spettacolo Padova aderisce all’iniziativa con una serie di eventi a cura di Renata Rizza Stracquadanio della Compagnia teatrale Jonathan’s Performing Arts e Anna – Rita Di Muro.

La maratona

“Un libro per tutti, tutti per Sepulveda” sarà una maratona letteraria che si svolgerà all’aperto, a partire dalle ore 16 fino alle 20 di sabato 14 settembre 2019, organizzata da Acli Arte e Spettacolo e dalla Compagnia teatrale Jonathan’s Performing Arts. L’intento è quello di invogliare tutti i cittadini a leggere collettivamente qualche passaggio del libro in questione.

Come iscriversi

Chiunque voglia partecipare alla lettura può inviare una mail a leggi.sepulveda@gmail.com ed indicare quale pagina, paragrafo, spezzone vorrebbe leggere. Sarà cura degli organizzatori rispondere ad ogni mail e indicare un’alternativa nel caso il brano prescelto fosse già prenotato.

In cosa consiste?

One Book One city Padova è un progetto di lettura individuale e collettiva di un unico libro importante, scelto per il suo valore letterario e culturale e perché, antico o moderno, sa parlare al presente a persone di tutte le età. Grazie alla partecipazione di tutti, One Book One City Padova è diventato un laboratorio di idee, di momenti di creatività e di festa, un insieme di iniziative eterogenee - quali readings, proiezioni di film, progetti teatrali, mostre, concorsi, bookcrossing - e di attività in università, nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche, sui mezzi pubblici e nei quartieri di Padova.

Il libro

Il libro scelto quest’anno è “Il vecchio” che leggeva romanzi d’amore di Sepulveda. Pubblicato nel 1989 e uscito in Italia 25 anni fa, il romanzo narra del vecchio Antonio José Bolivar, che vive ai margini della foresta amazzonica equadoreña. Vi è approdato dopo molte disavventure che non gli hanno lasciato molto: i suoi tanti anni, la fotografia sbiadita di una donna che fu sua moglie, i ricordi di un’esperienza, finita male, di colono bianco e alcuni romanzi d’amore che legge e rilegge nella solitudine della sua capanna sulla riva del grande fiume. Ma nella sua mente, nel suo corpo e nel suo cuore è custodito un tesoro inesauribile, che gli viene dall’aver vissuto “dentro” la grande foresta, insieme agli indios shuar: una sapienza particolare, un accordo intimo con i ritmi e i segreti della natura che nessuno dei famelici gringos saprà mai capire.