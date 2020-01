Le opere di Seneca, l'artista che disegna l’amore, in mostra dal 5 al 9 febbraio 

Dagli hotel abbandonati alle vie della sua città le sue opere lanciano un unico segnale: non abbiate paura di amare. Figure di donne ben definite con gli occhi chiusi e un cuore disegnato sul petto o con un palloncino della stessa forma come per indicare che l‘amore può essere un’ancora di salvezza. Non si sa chi è, lascia che siano le sue linee a parlare per lui, osservatore curioso e instancabile è un viaggiatore dell animo nei suoi aspetti puri e semplici.

Seneca

"Seneca disegna l’amore", sarà la prima mostra dove l’artista senza volto racconterà con le sue opere un tema unico, un sentimento universale, l’amore. Il frutto di questo lavoro, sarà visibile dal 5 al 9 febbraio 2020 all’interno dello spazio Biosfera in via San Martino e Solferino 5/7, Padova per gentile concessione della promotrice dell’iniziativa Luisa Malatesta architetto. Cureranno gli allestimenti Robertino Turato e Mara Zin.