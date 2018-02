Orchestra di Padova e del Veneto, tutti gli appuntamenti con la musica a febbraio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il febbraio musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, in cui l’OPV sarà impegnata in una serie di concerti e iniziative a stretto contatto con il pubblico e con alcuni tra i luoghi più significativi della città.

Uno spazio importante verrà riservato fin da subito ai bambini e alle loro famiglie con un pomeriggio musicale interamente dedicato a loro, all’interno della rassegna Families&Kids: sabato 3 febbraio (ore 17.30) l’Orto Botanico aprirà infatti le porte all’appuntamento “Tuttigiuperterra”, per il quale l’OPV invita bambini e adulti a portare un cuscino da casa per accomodarsi sul pavimento, vicino ai musicisti, e lasciarsi trasportare dalla voce narrante di Alberto Massarotto che li guiderà nell’avventuroso Mozart in carrozza: un viaggio musicale in Italia, con le musiche di Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart e di Thomas Linley eseguite dall’Orchestra e dal primo violino solista Giacomo Bianchi.

Al solito intensi e affascinanti anche i programmi dei concerti all’interno della 52ᵃ stagione Teatri del suono nella consueta sede dell’Auditorium Pollini, caratterizzati da uno sguardo capace di volgersi alla tradizione, rivitalizzandola, ma anche spinto a scoprire sonorità contemporanee e novecentesche: ecco dunque che giovedì 8 febbraio (ore 20.45) l’OPV, guidata dal Maestro Andrea Pestalozza, che condividerà il palcoscenico con il basso Andrea Mastroni e il pianista Emanuele Arciuli, darà vita a una serata all’insegna dei Lieder di Gustav Mahler (Rückert Lieder), dell’impegno civile e politico dell’ Ode to Napoleon Buonaparte di Arnold Schönberg, per poi concludersi con il capolavoro sinfonico di Franz Schubert, la Sinfonia in si minore D. 759 “Incompiuta”. Tradizione e novità saranno anche al centro del concerto del 22 febbraio con il Maestro Marco Angius sul podio, in cui due importanti pagine orchestrali di Ludwig van Beethoven (l’Ouverture Leonora III e la Sinfonia n.7 in la maggiore op. 92) incorniceranno la prima esecuzione assoluta di un brano del compositore contemporaneo Alessandro Solbiati, I sette intermezzi da Il suono giallo.

A completare il ricco programma, oltre alle prove generali aperte al pubblico nei giorni dei concerti (ore 10.30 Auditorium Pollini), le innovative “Lezioni di sabato. Ripetizioni al Liviano”, la nuova e già consolidata proposta di approfondimento e divulgazione musicale di OPV tra gli affreschi cinquecenteschi della Sala dei Giganti, che in breve tempo ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico: sabato 10 febbraio (ore 17.30) il musicologo Paolo Petazzi, affiancato dall’Orchestra e dal Maestro Andrea Pestalozza, si addentrerà tra alcuni canti di Gustav Mahler tratti dai Rückert Lieder, mentre sabato 24 febbraio sarà la volta, in un continuo dialogo tra passato e presente, di un’interessante lettura delle Ouverture Leonora I, II, III di Ludwig van Beethoven ad opera di Alessandro Solbiati.

