Da Valentina Nappi a Mauro Corona, passando per Vittorio Sgarbi: gli ospiti del "Future Vintage Festival"

Lo avevano fatto capire (col tema della decima edizione, "Be Dissident), che sarebbe stato un festival davvero trasversale. E basta poco per averne la conferma: sono stati annunciati i nomi dei primi ospiti attesi al "Future Vintage Festival", in programma dal 13 al 15 settembre al centro culturale San Gaetano in via Altinate a Padova.

Gli ospiti

Vi sveliamo "solo" quattro nomi, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando: si va dalla pornostar Valentina Nappi (che verrà intervistata da Giuseppe Cruciani) allo scrittore Mauro Corona, passando per il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi fino ad arrivare alla cantante M¥ss Keta. Gli altri ospiti? Lasciamo a voi il piacere di scoprirli, cliccando su questo link.