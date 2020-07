"Come Padova ha affrontato il Covid-19 e quale futuro ci attende", rinviato l'incontro con Crisanti al San Gaetano

Incontro con il professor Andrea Crisanti di lunedì 27 luglio rinviato a data da definire

Per improrogabili e improvvisi impegni di alcuni dei relatori presenti, l'incontro di lunedì 27 luglio in programma alle ore 18 nell'Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano con il professor Andrea Crisanti, direttore dell'UOC Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedale-Università Padova, sul tema: "Come Padova ha affrontato il Covid-19 e Quale futuro ci attende?" è rinviato a data da definire.

---

"Come Padova ha affrontato il Covid-19 e Quale futuro ci attende?" Incontro con il professor Andrea Crisanti al Centro Culturale Altinate/San Gaetano.

Dettagli

Si terrà lunedì 27 luglio alle ore 18 nell'Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71 -, l'incontro con il professor Andera Crisanti, direttore dell'UOC Microbiologia e Vitologia dell'Azienda Ospedale-Università Padova, sul tema: "Come Padova ha affrontato il Covid-19 e Quale futuro ci attende?" Insieme al professore saranno presenti all'incontro il direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, Luciano Flor, e il direttore sanitario dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, Daniele Donato. Modera Giampiero Avruscio, presidente onorario dell'Associazione Gioacchino da Fiore.

Prenotazione

Per partecipare al convegno è richiesta la prenotazione all'indirizzo mail: associazionedafiore@gmail.com

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei 126 posti a sedere previsti in sala.

L'incontro, promosso dall'Associazione culturale Gioacchino da Fiore e patrocinato da Comune di Padova e Azienda Ospedale-Università di Padova, è realizzato in collaborazione con il settore Gabinetto del Sindaco dell'Amministrazione Comunale.

Ulteriori info

Web info: www.altinatesangaetano.it

http://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/incontro-come-padova-ha-affrontato-il-covid-19-e-quale-futuro-ci-attende