19esimo Padova Tango Festival 2018 “Historias-Storie”

Giunto alla diciannovesima edizione, il Padova Tango Festival quest’anno propone a tutti le Storie in cui si parla di tango e di Argentina, ma anche di Padova, del suo territorio e della sua cultura. Storie spesso sconosciute ai piu’, ma che meritano di essere raccontate.

Il festival, uno dei primi creati in Italia, è organizzato dal Cochabamba 444 Tango Club, associazione e scuola stabile di tango argentino e dal Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche del Comune di Padova.

La manifestazione itinerante, che propone un ricco calendario di iniziative nell’arco di due mesi, sarà ospitata nei luoghi più suggestivi e caratteristici della città, con serate di ballo, esibizioni e un ciclo di lezioni gratuite per principianti per chi volesse avvicinarsi al tango argentino.

Tra le tante iniziative in programma, si segnala la Milonga Extra-Vagante, serata di ballo al Circo Magdalan (17 maggio), la Milonga a Palazzo, suggestiva serata nella cornice del Cortile di Palazzo Moroni (20 maggio), la Milonga agli Eremitani (20 giugno) e lo spettacolo Un Tango chiamato Emilio (Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann, 21 giugno).

Da non perdere le numerose lezioni e gli stages del Festival con i maestri: Pablo Nievas, Andres Sautel Celeste Medina, accompagnati dai maestri del Cochabamba 444.

16 maggio, ore 22

Relax Club - Via Nona Strada 11B

Milonga di apertura con l’orchestra Romantica Milonguera

Info: Ingresso euro 20 riservato ai soci ASI



17 maggio, ore 21

Magdalan Circo - Parco Fornace Morandi

Milonga Extra-Vagante

Info: Ingresso euro 8 (informazioni cell. 3389832476)

20 maggio, ore 19

Cortile di Palazzo Moroni

Milonga a Palazzo

ore 19 lezione gratuita per debuttanti

ore 19.45 milonga con esibizione dei maestri delle scuole padovane

Info: Ingresso libero

26 maggio, ore 18

Showroom Paoul via Turazza 1

Degustango, dolci tentazioni

Ascolto guidato e degustazione a cura di Alberto Muraro

Info: Partecipazione gratuita su prenotazione al cell. 3288326312

27 maggio, ore 19

Piazzetta di via Giusto de Menabuoi

Tangoground

Ore 19 Lezione gratuita per debuttanti

Ore 19.45 Milonga

Info: ingresso libero In collaborazione con Arcellaground



3 giugno, ore 20

Amsterdam Caffè - Via Vicenza

Tango Spritz

Info: ingresso euro 8 con consumazione e buffet

In collaborazione con Tango Brujo

10 giugno, ore 19

P.le Cuoco - Zona Guizza

MilonGuizza

Ore 19 lezione gratuita per debuttanti

Ore 19.45 Milonga

Info: Ingresso libero

18 giugno, ore 20

Parrocchia Madonna Pellegrina

La milonga del Chimichurri

Ore 20 Lezione gratuita

dalle 20.45 milonga e stand gastronomico

Info: ingresso libero In collaborazione con “Comunità in festa”

20 giugno, ore 20

P.zza Eremitani

Milonga agli Eremitani

Ore 20 lezione gratuita per debuttanti

dalle 20.45 milonga

Info: ingresso libero

In collaborazione con Fuori Tempo Tango Club

21 giugno, ore 21.15

Cortile di Palazzo Zuckermann-C.so del Popolo

Un tango chiamato Emilio

Spettacolo con Opera tango trio ed i ballerini Silvio Gran e Loredana de Brasi

Info: Ingresso euro 10 (prenotazioni cell. 3288326312)

In collaborazione con Jardin de los Ninos

24 giugno, ore 19

P.tta Pedrocchi

Tangoaperitivo

ore 19 lezione gratuita per debuttanti

dalle 19.45 Milonga in Piazzetta

Info: ingresso libero

27 giugno, ore 20

P.zza dei Frutti

I Frutti del tango

Ore 20 lezione gratuita per debuttanti

Ore 20.45 Milonga

Info: ingresso libero

Stand gastronomico in favore de “L’Isola che c’è “Hospice pediatrico

in collaborazione col Consorzio sotto al Salone

Informazioni generali

cell. 328 8326312

padovatangofestival@gmail.com

cochabamba444@libero.it

Info facebook https://www.facebook.com/PadovaTangoFestival/

