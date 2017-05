Finali del torneo regionale di dibatti “Palestra di botta e risposta” all’Orto Botanico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La finale dell'11° Torneo Regionale di dibattito “Palestra di botta e risposta” si svolgerà domenica 7 maggio dalle ore 10 nell’Auditorium dell’Orto Botanico di Padova, all’interno del Giardino della Biodiversità. Sono risultate finaliste la squadra “Le civette del Da Collo” del Liceo linguistico “F. Da Collo” di Conegliano e la squadra “I Guaivi dea Riviera” del liceo scientifico “G. Galilei” di Dolo.

Se da quest'anno anche il MIUR ha iniziato a valorizzare questa attività di formazione promuovendo le prime Olimpiadi di dibattito, il nostro Ateneo ha anticipato di oltre un decennio il Ministero, avendo attivati progetti di formazione al dibattito regolamentato nelle scuole, in modalità di torneo, dal 2006, mentre è dal 2001 che l'Università di Padova ha introdotto in Italia il primo insegnamento di Teoria dell'argomentazione.

Il torneo di dibattito, che si svolge tra dicembre e maggio, si configura come una vera e propria gara sportiva a gironi: partendo da una fase di eliminatorie, e dopo diversi incontri, vengono scelte le quattro migliori squadre per la fase di semifinale. Da queste, per eliminazione diretta, emergeranno le due squadre che si contenderanno il “titolo” di Magnifico Disputante dell’anno. Ogni incontro prevede il coinvolgimento di due squadre composte da 7 elementi ciascuna. Già da ottobre vengono stabiliti la composizione dei gironi, il calendario degli incontri di dibattito, le questioni su cui le squadre dovranno dibattere e quale squadra avrà l’onere di sostenere il pro e quale il contro.

S’intende per “questione” la proposizione, posta in forma interrogativa, su cui le squadre dovranno contendere. La scelta della questione è molto importante poiché da essa dipende il buon andamento del dibattito. A tale scopo, essa deve rispettare alcuni criteri formali e contenutistici. Dal punto di vista formale deve essere formulata evitando l’impiego di termini ambigui e caricati di una precisa connotazione; dal punto di vista contenutistico essa può vertere su questioni di attualità o filosofici. Al tempo stesso essa deve individuare un problema effettivamente controverso per non avvantaggiare una delle due squadre. Ad esempio l’11° Torneo Regionale di dibattito “Palestra di botta e risposta” ha avuto temi di discussione quali “L’importante non è partecipare, ma vincere?”, “Vive meglio chi si illude?”, “Fine pena, mai: è giusto l’ergastolo?” e nelle semifinali “Il fine giustifica i mezzi?”.

L’argomento di discussione scelto per la finale è quanto mai attuale visto che prossima è la Giornata europea dedicata all’Europa - 9 maggio – si tratta di dibattere su “Europa: una comunità possibile?”.

Hanno preso parte al Torneo regionale i team di ragazzi, seguiti nell’anno da un docente, dei seguenti licei: Liceo “Da Collo” di Conegliano con Le civette del da Collo (Prof.ssa Novella Varisco), Liceo “Galilei” di Dolo con I Guaivi dea Riviera. Prof. Nicola Donà (Prof.ssa Agnese Barbato), Liceo “Cattaneo” di Monselice con gli Accademici della Rocca (Prof.ssa Rossella Giolo), Liceo “Curiel” di Padova con Panta Rei (Prof.ssa Raffaella Dal Moro), Liceo “Marchesi” di Padova con gli Optimates (Prof. Giulio Zennaro), Liceo “Maria Ausiliatrice” di Padova con La Gang del Bosco (Prof. Luca Bianchi), Liceo “Tito Livio” di Padova. Scacchi Matti (Prof. Roberto Falduti) e il Liceo “Pigafetta” di Vicenza con La navicella dell'ingegno (Prof. Marzo Zanini – Prof. Nicola Curcio – Prof.ssa Mara Meneghini).