Il m° padovano Paolo Pandolfo, vincitore del Concorso Internazionale “Anima Mundi”

Sarà anche quest’anno il Coro Costanzo Porta, diretto dal m° Antonio Greco, a rappresentare in prima mondiale nel Duomo di Pisa il brano vincitore del Concorso internazionale di Composizione Sacra “Anima Mundi”. Il musicista, risultato primo nella X edizione, è Paolo Pandolfo con il corale dal titolo Ave Maris Stella per coro a quattro voci miste e organo e sarà eseguito il 29 settembre 2017 nella Cattedrale di Pisa all’interno della Rassegna Internazionale di Musica Sacra “Anima Mundi”.

Questa iniziativa nacque nel 2001 da una idea del compianto maestro Giuseppe Sinopoli. La commissione giudicatrice, composta da Mons. Marco Frisina, Mons. Aldo Armani, M° Antonio Greco e M° Guido Corti e presieduta da Sir John Eliot Gardiner, ha riconosciuto all’unanimità la composizione del M° Pandolfo come la migliore tra quelle giunte quest’anno, una trentina circa.

Paolo Pandolfo, nato a Cervarese Santa Croce, è contemporaneamente manager in un’azienda leader nel trasporto merci e logistica ed autore di musica da camera, per pianoforte e di musica liturgica. Affianca dunque alla prevalente attività di dirigente aziendale quella di compositore e di direzione corale. Nel 1990 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna e nel 1992 si è diplomato in composizione presso il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova. Il M° Pandolfo non è nuovo a questa esperienza, infatti vinse questo stesso concorso nel 2014 con il brano “Te Deum laudamus”.

Questo il programma del concerto che si terrà nella Cattedrale di Pisa il 29 settembre alle 21. Coro Costanzo Porta Anna Bessi, mezzosoprano Daniele Palma, tenore Andrea Berardi, organo Antonio Greco, direzione Paolo Pandolfo, Ave Maris Stella per coro a 4 voci miste e organo Brano vincitore del X Concorso di Composizione Anima Mundi M. Reger, Wer weiß, wie nahe mir mein Ende per organo J. Brahms, Marienlieder op. 22 per coro a cappella M. Reger, Gott des Himmels und der Erden per organo F. Mendelssohn Bartholdy, Ave Maria op. 23 n. 2 per tenore solo, coro e organo F. Mendelssohn Bartholdy, Hymne per mezzosoprano, coro e organo A. Pärt, Salve Regina per coro e organo Studio MRZ Press.