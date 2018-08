Future Vintage Festival torna, rinnovato, ad animare Padova con cultura, moda e incontri

Dal 7 al 9 settembre torna a Padova il consueto appuntamento con Future Vintage Festival, la manifestazione dedicata al lifestyle e alla comunicazione che osserva le origini dei nuovi trend che caratterizzano tutto ciò che è innovativo (Future) senza però dimenticare il valore della conoscenza (Vintage).

Le location

“Scegli la tua strada” è il payoff della IX edizione. Una strada che porta a Padova al Centro culturale San Gaetano al Castello Carrarese, ai giardini dell’Arena, piazzetta Sartori e Fiera.

Opening party

Si parte mercoledì 5 settembre con una festa aperta a tutti, dalle 21, al Castello Carrarese. “Ping Pong Party” è un format musicale dove si fanno intervenire i due dj, Vicky e Saturnino, in una sfida a colpi di brani.

Stili e nuove tendenze

La comunicazione, la moda e gli incontri sono il fulcro del festival pensato per continuare ad affermare il ruolo centrale che ormai a livello nazionale ha la manifestazione. Cultura e nuove tendenze sono le parole d’ordine che vengono perseguite e studiate proprio grazie al festival. Un osservatorio privilegiato per comprendere il futuro e le sfumature del mondo contemporaneo, luogo in cui nascono le mode, le tendenze e i principali cambiamenti del nostro tempo, dove la gente torna a vivere esperienze autentiche, collettive e condivise.

Gli ospiti

Non mancheranno certo ospiti d’eccezione che si sono distinti nei propri ambiti e che hanno sempre saputo rinnovarsi. Dai testimonial del web Guglielmo Scilla, Camihawke, Sofia Viscardi e Martina Dell’Ombra ai veterani della radio come Albertino e del giornalismo quali Marco Travaglio, Selvaggia Lucarelli e Antono Caprarica passando per la musica raccontata da Emis Killa, Ghemon, Immanuel Casto, Antares Color, Roberto Angelini e Studio 2 e la moda vista attraverso gli occhi di Emanuele Ferrari, Elisa Motterle, il direttore di NSS Magazine Walter D’Aprile, Olmes Carretti (storico designer di Best Company), Nick Clements di Men’s File, Angelo Cairoli e Levi’s

Gallery