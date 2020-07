"Passaggi rurali": le visite guidate gratuite di luglio del Gal Patavino

Il GAL Patavino, nell’ambito del progetto #daiColliall’Adige organizza un tour dedicato alla bassa padovana.

Si scopriranno le diverse tecniche utilizzate dall’uomo, tra passato e presente, per disegnare la campagna veneta come un artista sulla sua tela.

Nel mese di luglio 8 imperdibili appuntamenti alla scoperta del territorio!

Partiamo venerdì 3 luglio con una visita guidata al tramonto nello splendido borgo medievale di Montagnana che si soffermerà in particolare sulla storia e le vicende della maestosa cinta muraria che ancora oggi accoglie il visitatore in tutta la sua imponenza.

Appuntamento: ore 19, sede Iat, piazza Trieste 15 - Montagnana (Pd)

Sabato 4 luglio ci spostiamo sui Colli Euganei a Teolo per percorrere il sentiero che si snoda attorno all’Abbazia di Praglia e salire poi sul monte Are e sul monte Lonzina.

Appuntamento: ore 9, parcheggio Abbazia Praglia, 16 -Teolo (Pd)

Venerdì 10 luglio nuovo appuntamento al tramonto, questa volta ad Arquà Petrarca: una piacevole passeggiata ci condurrà dal borgo fino al pianoro del Mottolone, da cui godere di una vista spettacolare sui colli circostanti e assistere al tramonto da una prospettiva del tutto privilegiata. Cena al sacco.

Appuntamento: ore 19, parcheggio cimitero Via Fontana - Arquà Petrarca (Pd)

Sabato 11 luglio facciamo un tuffo nell’arte e nella storia con la visita alla cinquecentesca Villa Ca' Conti Rusconi Camerini nel comune di Granze: scopriremo la storia della famiglia, ammireremo alcune stanze affrescate e decorate in stile e visiteremo una parte del parco romantico all'italiana.

Appuntamento: via Gazzolo, 1129 - Granze (Pd) Turni di visita: primo turno 15 - 16:15; secondo turno 16:30 - 17:45

“Trekking al tramonto al Monte Lozzo” è, invece, l’appuntamento in programma venerdì 17 luglio: una facile passeggiata sul far della sera alla scoperta del bosco del Monte Lozzo.

Appuntamento: ore 19, Municipio, piazza Vittorio Emanuele II, 1 - Lozzo Atestino (Pd)

Restiamo sui Colli anche sabato 18 per l’itinerario panoramico “Salita al Monastero degli Olivetani” che, attraverso boschi ben conservati e ricchi di essenze tipiche del territorio, conduce sulla sommità del monte Venda e ai ruderi monumentali dell'antico monastero.

Appuntamento: ore 8:30, Casa Marina, via Sottovenda 3 - Galzignano Terme (Pd)

Terzo tour al tramonto in programma venerdì 24, questa volta a Cinto Euganeo, per seguire il sentiero del Monte Fasolo, attraverso il bel bosco misto, con i faggi più vetusti dei Colli e gli unici esemplari di cerro dell’area.

Appuntamento: ore 19, sentiero numero 12 del Monte Fasolo, via Correre - Cinto Euganeo (Pd)

Sabato 25 chiudiamo il mese di luglio con la visita “Lungo le creste del monte Gemola”: attraverseremo il caratteristico borgo di Cornoleda per salire poi sulla cima del colle, da dove si gode di un bellissimo panorama a 360°, e raggiungere Villa Beatrice.

Appuntamento: ore 9, cimitero Valle San Giorgio, Via Tormene 10 - frazione Valle San Giorgio, Baone (Pd)

In caso di maltempo le escursioni saranno annullate. Il GAL pubblicherà l’eventuale avviso sulla pagina facebook.

Per info

visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)

https://www.facebook.com/events/884012775444270

https://www.galpatavino.it/

Prenotazioni e modalità di partecipazione

Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile su www.galpatavino.it/calendario e https://visitgal.collieuganei.it/.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni e per consentire la raccolta dei dati è obbligatoria la prenotazione sul sito

https://visitgal.collieuganei.it/: le prenotazioni possono essere effettuate fino al giorno antecedente la visita) e ogni partecipante deve procedere alla prenotazione singolarmente (non sono ammesse prenotazioni multiple).

Sicurezza

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali e regionali contro il coronavirus, tra le quali: è vietata la partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. Ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfettante e idonea mascherina, obbligatori per le visite in ambienti chiusi o in situazioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale.

