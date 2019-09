Tornano le “Lezioni a cielo aperto”: nuovo appuntamento con le passeggiate patrimoniali a Padova

In prossimità delle Giornate europee del patrimonio, il Comune di Padova, in collaborazione con la delegazione Fai Padova e Legambiente-Salvalarte Padova, organizza delle passeggiate patrimoniali gratuite per valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale tangibile e intangibile del territorio padovano.

La passeggiata

Ai partecipanti viene proposto un itinerario nell'area del quartiere Stanga per esplorare il rapporto tra centro storico e periferia e la sua modificazione nel tempo. Il periodo esplorato è quello degli anni tra il secondo dopoguerra ed oggi, mettendo in rilievo la localizzazione e l'incidenza delle aree industriali in relazione alla città storica e le trasformazioni della vita sociale dell'intero quartiere in relazione alle variazioni delle funzioni urbane, da industriali a commerciali, da residenziali locali a residenziali di passaggio.

Il percorso

Partendo dalla passerella pedonale che collega il Parco Europa con la sponda del Piovego, si prosegue lungo l'argine del canale oltrepassando via Fistomba e via Vannozzo. Si prosegue sotto via Ariosto, fino a giungere al pontile in cemento e, inoltrandosi nell'area delle ex Officine meccaniche Stanga, si raggiunge via Pellizzo, quindi via Ariosto fino ad arrivare a piazzale Stanga e al Biri.

Tempo di percorrenza: 1 ora e 15 minuti circa

Lunghezza: 2,25 km circa

Difficoltà: bassa

Punto di partenza: via Venezia angolo via Zamboni 1, ingresso Parco d’Europa

Punto di arrivo: Best Western Hotel Biri, via Grassi, 2

Orari di partenza: 10:30, 16 (nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre)

Il ritrovo è previsto 30 minuti prima dell’orario di partenza. In caso di maltempo le passeggiate non avranno luogo.

Come iscriversi

Iscrizione obbligatoria compilando l'apposito form online, disponibile a questo link. È possibile iscriversi fino alle ore 12 del 3 ottobre 2019. L’iscrizione si effettua per ordine di registrazione, fino al raggiungimento di 25 partecipanti per ciascun orario di partenza.

Info

Per informazioni: Ufficio Turismo - Comune di Padova, telefono 049 8205373, email dadamop@comune.padova.it