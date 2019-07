Padova tra arte e tradizione, passeggiate turistiche per le vie del centro

Una passeggiata nel centro storico di Padova accompagnati da una guida abilitata della città fino alla famosa Basilica del Santo. Il tour, della durata di un’ora e mezza, offre a turisti e cittadini la scoperta dei luoghi salienti di Padova, ammirando palazzi ed edifici storici dall’esterno. Il giro si conclude significativamente davanti al Santo, simbolo della città.

Quando

Le passeggiate si svolgono il sabato mattina a cadenza quindicinale in lingua italiana e inglese, anche per piccoli gruppi.

Il tour in italiano parte alle ore 10 dall'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica in vicolo Cappellato Pedrocchi e si conclude presso la Basilica del Santo alle ore 11.30; l’itinerario in inglese parte alle ore 11.30 dalla Basilica per concludersi alle 13 in centro storico.

Informazioni

Costo di partecipazione: 12 euro adulti; 8 euro ragazzi dai 7 ai 14 anni; gratuito fino a 6 anni

Il biglietto si può acquistare fino al giorno stesso della visita, con un anticipo di almeno mezz'ora, presso l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica in vicolo Cappellato Pedrocchi, 9.

I percorsi sono ideati e realizzati dall'Associazione Guide Elena Cornaro Piscopia di Padova in collaborazione con CoopCulture.

Per informazioni e prenotazioni: 049 5207415 / ufficioturismo@comune.padova.it

Info web

http://www.padovaguide.com/

https://www.facebook.com/guidevenetopadovacornaro/

http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/padova-tra-arte-e-tradizione

https://www.facebook.com/CoopCultureIT