Patatrak! Grande festa di carnevale con teatro al Palaberta il 25 febbraio

Una grande festa di carnevale con i bambini in maschera in compagnia delle mascotte del Festival Nazionale del Teatro per ragazzi, Madama Gaetana la Gallina Padovana e Sudoku l'anatra mandarina, che regaleranno ai bambini cioccolatini e caramelle e lo spettacolo teatrale degli straordinari attori di Barabao Teatro “Patatrak”. È il programma dell’amministrazione comunale di Montegrotto Terme, assessorato alla Cultura, per il martedì grasso, 25 febbraio, che quest’anno verrà organizzato al Palaberta. La festa, a ingresso libero, è in programma dalle 16 alle 18, e alle 16.30 comincerà lo spettacolo.