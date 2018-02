Umberto Pelizzari, Ilaria Molinari e Y-40® The Deep Joy ad Itinerando Show 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Tra i protagonisti di ITINERANDO 2018, il Salone del Turismo in Movimento, in Fiera a Padova, per il secondo anno consecutivo, vi sarà Y-40® The Deep Joy la piscina più profonda del mondo, l'unica con acqua termale.

Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, dalle 09 alle 19, presso il Padiglione 8, Y-40®, la struttura entrata nel Guinness dei Primati come piscina più profonda del mondo porterà con sé una vetrina d’eccezione tutta dedicata alla subacquea, con proposte per gli esperti, per gli appassionati e per chi si affaccia per la prima volta a questo mondo, oltre a due numeri uno dell'apnea tricolore.

Venerdì 9, infatti, alle 14.30 il più grande campione italiano di apnea, Umberto Pelizzari, sarà presente in Fiera per incontrare tutti i suoi fan, firmare autografi e scattare foto e selfie con loro.

Passerella simile domenica 11 dalle 11 alle 13 per Ilaria Molinari, primatista di apnea profonda, dal record di -71 metri in free immersion e -50 metri in assetto costante.

La campionessa si sposterà poi alle 18 ad Y-40® a Montegrotto Terme, in via Cataio 42

nella splendida cornice dei Colli Euganei, per esibirsi nel suo famigerato Show della Sirena in apnea sulle musiche dedicatele dal pianista Giovanni Allevi, aperto al pubblico di grandi e piccini.

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero a tutti con visione dalle finestre e dal tunnel trasparente sommerso che passa nel mezzo della struttura alla profondità di -5metri.

Gli amici di Y-40® The Deep Joy potranno ritirare in piscina il buono per accedere ad Itinerando ad euro 7.

I visitatori di Itinerando 2018 che visiteranno lo stand di Y-40® The Deep Joy nel padiglione 8 facendo timbrare il biglietto di accesso alla Fiera, potranno godere di un ingresso come prima esperienza di apnea o subacquea nella piscina più profonda del mondo a euro 25.

“In Fiera a Padova saranno presenti tutte le eccellenze del leisure e della vacanza. Tra queste non potevano mancare subacquea ed apnea e, quindi, il loro regno indoor: la piscina più profonda del mondo – spiega l’architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista della piscina entrata nel 2014 nel Guinness World Record per la profondità di -42,15 metri. – A completare l’offerta del weekend l’invito all’appassionato mondo di Itinerando 2018 ad Y-40® per la performance con la monopinna che ha reso popolare Ilaria Molinari portandola sulle tv di tutto il mondo nel giorno dell'apertura della piscina il 5 giugno 2014, facendola diventare poi personaggio fisso nella trasmissione "Grand Hotel Chiambretti" di Canale 5”.

