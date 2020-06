Il vento torna a soffiare sulla cultura: il piano di rilancio della Regione

È stato presentato lunedì 29 giugno - nel corso del punto stampa del Presidente Luca Zaia - il piano degli interventi messo in campo dalla Regione del Veneto per favorire una significativa ripartenza delle attività culturali, da vivere in completa sicurezza, da parte del pubblico e degli operatori del settore, post-Covid19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il piano

I dettagli del piano sono stati presentati dall’Assessore alla Cultura e allo Sport, Cristiano Corazzari, che ha spiegato come le azioni previste siano il risultato di una strettissima collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, l’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete, Arteven di Venezia, la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e la Federazione Italiana Teatro Amatori del Veneto. Afferma Luca Zaia: «Quattro grandi istituzioni culturali del Veneto e mezzo milione di euro segnano la ripartenza di uno dei comparti che rappresenta il 5% del Pil regionale, il 6% del nostro tessuto occupazionale e a pieno titolo rientra tra quelli che trainano l’economia veneta». Spiega l'assessore Corazzari: «La Cultura e lo Sport sono due comparti che hanno subito un contraccolpo importante a causa dell’emergenza Coronavirus. Abbiamo cercato in tutti i modi di anticipare qualsiasi tipo di riapertura rispettando tutte le norme sul distanziamento, pur di sostenere la ripartenza delle produzioni artistiche. Ringrazio i rappresentati dei teatri perché grazie a questo accordo di programma diamo un segnale forte, quello di una squadra compatta che insieme sta facendo sistema per ritrovare la relazione culturale con il proprio pubblico. Con 550mila euro andiamo a sostenere la programmazione estiva e quella invernale, incentivando le produzioni venete in un’ottica di offerta diffusa di intrattenimento di qualità. Contributi che si sommano a quelli già stanziati per la regolare attività delle quattro istituzioni e che ammonta ad oltre 2 milioni e 400mila euro: un incentivo concreto allo spettacolo dal vivo, per riportare la gente nelle piazze e nei teatri, perché dietro la cultura esiste anche un mondo di professionalità e maestranze, che meritano il nostro appoggio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'accordo di programma

L’accordo di programma “Stagione Culturale e Teatrale nella Regione del Veneto”, siglato con le quattro istituzioni del Veneto è stato approvato in giunta regionale la settimana scorsa e rappresenta il primo strumento istituzionale della Regione del Veneto che riguarda nello specifico la formazione, la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo. Il programma consiste nella produzione di oltre 200 spettacoli realizzati da compagnie teatrali legate al Teatro Stabile del Veneto in scena sui palcoscenici di oltre 50 comuni veneti che ad oggi hanno aderito al progetto “Il teatro torna a casa” di Arteven. Tra i titoli già in calendario “Romeo e giulietta” di Babilonia teatri con Pagliai e Gassman, “Stand up Shakespeare” con Paolo Rossi e “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni per la regia di Walter Malosti. Ad essi si aggiunge il contributo della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, la quale sosterrà 8 progetti di residenze rivolti alle compagnie venete che si impegneranno nella produzione di almeno 34 spettacoli. Infine, la Federazione Italiana Teatro Amatori, avvalendosi della collaborazione dell’Unpli Veneto realizzerà almeno 20 spettacoli teatrali amatoriali. Aggiunge Corazzari: «Oltre a questo punto di svolta per il mondo culturale abbiamo approvato una legge regionale, la numero 17/2020, che ci consente di riconoscere alle associazioni e alle aziende dello sport le spese di funzionamento sostenute per la realizzazione di progetti ed iniziative che a causa del coronavirus non si sono potute svolgere. Infine ricordo gli interventi a favore del cinema, con il bando del valore di 5 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a favore delle imprese cinematografiche. Un tassello importante che si aggiunge al progetto Cinema Moving, proposto per incentivare il cinema all’aperto e frutto di un investimento regionale di altri 60mila euro».