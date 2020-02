"Piazzola legge e incontra 2019/2020" a Piazzola sul Brenta, appuntamenti rinviati

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, Ekta Aps e l'Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta confermano il rinvio a data da destinasi degli eventi in programma a Piazzola sul Brenta.

Il rinvio avviene, chiaramente, a seguito dell'Ordinanza n. 1 emanata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus -COVID-2019.

Nel dettaglio

Rinvio del sesto appuntamento della Rassegna

"Piazzola legge e incontra 2019/2020"

Questo evento previsto per venerdì 28 febbraio 2020 è RINVIATO a data da destinarsi in allineamento con l'Ordinanza n. 1 emanata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus - COVID-2019.

Evento curato da Fondazione G.E.Ghirardi Onlus, Ekta Aps e dall'Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta

Rassegna"Piazzola legge e incontra"

Dal 2016, consapevoli e riconoscenti verso la creatività culturale del territorio di Piazzola sul Brenta, Fondazione G. E. Ghirardi Onlus ed eKta aps hanno organizzato incontri con gli autori e presentazione di libri per dare voce e spazio alla sensibilità artistica e culturale di Piazzola sul Brenta e dei suoi autori locali, testimoni di un vissuto vicino che merita di essere valorizzato e conosciuto. Dallo scorso anno la rassegna ha iniziato a lanciare legami più ampi, in dialogo con il territorio, narrativi e poetici.

Da quest’anno, con il Comune della Città di Piazzola sul Brenta, il ciclo di incontri si consolida e diventa occasione per essere sguardo verso temi, persone e riflessioni meritevoli di attenzione.