"Pic nic tour - da Villa Roberti alla scoperta della Saccisica", ciclo di escursioni

Un lento viaggio alla scoperta di splendide ville e antichi casoni, di laboriose corti e di incantevoli chiostri, di sterminate valli e di sinuosi argini. Luoghi immersi in una ridente campagna che affascina per la sua pace e la sua generosità. Luoghi ancora vivi grazie al racconto di chi li ama.

"Pic nic tour - da Villa Roberti alla scoperta della Saccisica" è un evento in tre tappe che va in scena dal 13 al 27 maggio.

Programma

Ingresso

Costi: intero 25 euro, under12 10 euro, pacchetto famiglie 50 euro

Comprende: accesso e visite guidate a villa e casoni, pic-nic in villa e attività per i bimbi

Non comprende: noleggio bici a 10 euro per la giornata

Informazioni

info.vagomato@gmail.com

392.5226296

